【本報訊】本報揭發醫管局涉嫌明益檢測承辦商，不經公開招標將價值逾2,000萬元的快速抗原測試套裝供應合約批予相達生物科技公司。醫管局昨在疫情簡報會稱，不經招標是由於新加坡亦出現醫院爆發，有緊急需要展開前線員工定期測試。政府專家顧問許樹昌則批評醫管局在簡報會只傳遞無用資訊，「公眾冇興趣知道醫管局仲有幾多萬個口罩」，對疫苗接種風險卻一直無詳細交代。

醫管局上周起規定6.5萬名前線員工須每周檢測。本報昨報道，供員工定期檢測用的快速抗原測試套裝，價值逾2,000萬元，醫管局卻不經公開招標，直接批予政府檢測承辦商之一的相達生物科技有限公司。

許樹昌：簡報會應報接種風險

醫管局總行政經理庚慧玲回應稱，緊急需要的防疫品，經中央指揮委員會同意下可直接採購。現時雖疫情緩和，但仍不時有源頭不明個案，新加坡亦曾現醫院群組爆發，為減低院內傳播風險，必要盡快展開前線員工定期測試。有關合約屬短期以應付緊急情況，醫管局正準備一份較長的抗原測試套裝合約，將會公開招標。

政府專家顧問許樹昌接受立場新聞訪問表示，本港疫苗接種率低，部份原因是政府宣傳不足，其中曾經每天下午舉行的疫情簡報會，醫管局在記者會上只傳遞「冇人想知」的資訊，「其實公眾冇興趣知道醫管局仲有幾多萬個口罩、保護衣，呢啲係冇人想知，我哋都唔想知。反而我希望醫管局用呢個時段，公佈2月接種計劃開始後，打咗針同冇打針嗰啲，心肌梗塞同中風風險，大家做一個比併，等市民可以睇到。」