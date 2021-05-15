【本報訊】「梁粉」專欄作家屈穎妍近年多次撰文抹黑香港反修例示威，她昨日於《大公報》發表評論文章再搬出「黑暴」作比喻，指南韓電影《上流寄生族》獲奧斯卡最佳電影等多個獎項，其導演奉俊昊在80年代時卻是一名在街頭投擲汽油彈的大學生，詰問「想像一下，今日黑暴場上那個打警察的蒙面人，30年後竟然站在奧斯卡舞台上奪取最高殊榮……韓國政府做過甚麼？」

被轟扭曲歷史

文章稱，80年代全世界湧現反威權浪潮，其中南韓大學生以激烈形式抗議，如燃燒車輛等，其後延世大學學生李韓烈遭警察發射催淚彈擊中後腦，一個月後不治。她引用來自同一所大學的導演奉俊昊曾憶述，抗爭當時成為大學生的日常，他亦曾向警員及軍人投擲汽油彈。

她形容奉的背景「是不是有點像當日黑暴的年輕人」，又稱讚南韓政府在「暴亂」後，在各城市興建演藝學校，讓年輕人各展所長，幾十年後南韓再沒有汽油彈，其文化更成為世界潮流。她認為，香港應向南韓政府學習如何把年輕人從「吃完飯去掟汽油彈」的日常中拉回來，強調社會如有足夠機會讓年輕人發揮才能，「政治絕對不會成為他們的選項」。

惟評論文章被質疑扭曲歷史，近年多在南韓工作的綠色和平東亞分部行政與區域發展總監馮家強，在fb炮轟屈穎妍將南韓抵抗威權的民運，形容成「政府起演藝學校就搞掂」的鬧劇，極不尊重南韓。

他強調，當年南韓民主運動暫告一段落，源於威權政府抵受不住壓力宣佈修改憲法，讓人民可一人一票直選總統，質疑屈穎妍「扭曲南韓的歷史，踐踏南韓人爭取民主的堅持」，建議她學習中國外交部的要求，「不要對別國內政說三道四」。