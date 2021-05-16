本港昨日（15日）再現本地源頭不明個案，患者是一名4歲男童，令持續一周無源頭個案記錄斷纜。食物及衞生局局長陳肇始在商台節目表示，非常擔心有關情況，政府部門已密鑼緊鼓，多做幾層追蹤工作；在外防輸入方面，亦不排除會如澳門一樣，再收緊台灣來港人士的檢疫措施。政務司司長張建宗也指，疫情趨穩之際，絕不能再讓它反彈，甚至把香港復甦「拖後腿」，強調接種疫苗是最有效和最徹底的防控措施，呼籲市民應積極主動及時接種疫苗。

陳肇始表示，對於本港再有源頭不明個案，直言非常擔心，現情況底下要更全力以赴追蹤源頭，「密鑼緊鼓大力咁做，（追蹤工作）搵多幾層」，希望要做強制檢測或有需要檢疫的密切接觸者都一定要包容，以切斷傳播鏈。她說，由於今次4歲男童不少密切接觸者都是小朋友，因此特別安排他們到酒店接受檢疫，並吩咐酒店安排適合兒童的膳食，社署亦會為他們提供玩具及兒童書籍等。

陳肇始呼籲，仍在觀望的市民盡快接種疫苗，強調接種疫苗是最好的抗疫方法，建立更穩固的免疫屏障，有助社會回復生活正常，以及與內地或其他地方商討通關安排。她又表示，衞生署會為提供外展接種服務的私家醫生提供指引，讓醫生到不同團體及機構協助市民打針，而政府會與本港六大慈善團體商討，安排團體轄下的員工或成員接種疫苗。

陳肇始又提到，本地疫情漸趨穩定時，外防輸入措施會更嚴謹，因此在台灣疫情越來越嚴重之際，特區政府周五（14日）已要求從台灣抵港人士，由可以家居檢疫轉為到必須在指定酒店檢疫14日，並要求相關人士在抵港第16及19日接受檢測。被問到澳門已將台灣抵澳人士檢疫期延長至21日，陳肇始說，衞生防護中心會繼續監察情況，了解資料，不排除適時再收緊安排。

對於安徽省近日再次出現本土感染個案，陳肇始說，衞生防護中心在回港易計劃下，每日都會留意不同地方的疫情，以及對港風險，如果風險太高，會適時調整措施，盡力減低風險。

陳肇始見傳媒時亦被問到華大基因員工疑在工作地方污染致「陽性」，陳則指衞生防護中心已確定員工為非確診個案，化驗所須調查並提交報告交代事件詳細情況，但她未有透露華大何時會提交報告，只稱政府收到報告會即時交代。

張建宗：絕不容疫情反彈將香港復甦「拖後腿」

張建宗今亦在網誌表示，政府在抗疫方面會繼續採取精準務實、果斷迅速的策略，包括要求全港外籍家庭傭工於本月15至30日期間接受第二次強制檢測，以及涉及變異病毒株的大廈居民須接受更頻密的檢測。

他稱，疫情趨穩之際，絕不能再讓疫情反彈，甚至把香港復甦「拖後腿」，並指雖然今次的變種病毒個案暫未於社區廣泛爆發，但社會不能掉以輕心，呼籲市民應積極主動及時接種疫苗，為本港築起群體免疫屏障。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）