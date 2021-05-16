政府要求所有外傭昨日（15日）起接受第二輪強制檢測，有工會表示接到外傭投訴，指有警員及勞工處人員在街市、公園等截查外傭，要求外傭出示陰性結果證明，更有警員登記其身份證資料。雖然政府早前表明「轉軚」，未有強制外傭接種疫苗，惟有警員截查期間曾詢問外傭有否接種。工會認為是變相向外傭施壓打針，又批評截查的做法帶歧視成份，質疑當局有否向其他強制檢測群組進行同樣截查。

勞工處晚上發新聞稿，由昨日（15日）至今午4時，處方人員抽查了3,539名外傭，並向未有遵從公告的5名外傭發出強檢令，另有20外傭檢測／接種疫苗紀錄須進一步核實。

未能即場出示檢測結果 外傭被警察登記資料

亞洲家務工工會聯會組織幹事石姵妍接受《蘋果》查詢時稱，至少4名外傭向該會表示，有警員或勞工處人員於天后、美孚等不同地區的街市及公園檢查外傭身份證，並詢問對方有沒有接受檢測，又要求出示陰性結果證明。石又引述有外傭投訴指，警方除了查問檢測結果，亦詢問外傭有否接種疫苗，如外傭答有，警方會再追問她已接種一劑還是兩劑疫苗。

石姵妍稱，有外傭未能即場出示檢測結果，隨即被警察登記身份證資料。她引述外傭指警方未有解釋為何要登記其資料，稱「個姐姐好驚，但佢又唔識問」。

批針對外傭查問是歧視且無理據

石續稱，政府早前已宣佈不會強制外傭接種疫苗，但執法人員仍詢問外傭有否接種，認為是變相向外籍家務工施加壓力打疫苗。她又認為，當局針對外傭進行查問是帶有歧視，且沒有理據，「好多行業都要強制檢測，點解淨係查姐姐呢？」

石稱工會已去信警方及勞工處，要求對方解釋為何查問外傭的檢測結果及接種疫苗紀錄，又詢問如外傭未能即場出示證明會有何後果，並要求警方回應有否向其他強制檢測群組進行同樣的截查。

勞工處：一連兩天抽查逾3,500外傭

勞工處晚上發新聞稿，指處方一連兩天到外傭經常聚集的地方巡查，包括中環、金鐘添馬公園、維園、荔枝角公園、荃灣公園及旺角花園街附近行人天橋等。由昨日（15日）至今午4時，處方人員合共抽查3,539名外傭，稱絕大部份已遵從強制檢測公告，並已向未有遵從公告的5名外傭發出強檢令，另有20外傭檢測／接種疫苗紀錄須進一步核實。政府又提醒外傭將檢測結果或接種疫苗紀錄儲存在手提電話內，以便執法人員查核。

此外，政府已向外傭再次發出強制檢測公告，除已接種兩劑疫苗滿14天可獲豁免檢測外，所有在港工作的外傭，須於本月15日至30日再接受強制檢測。

《蘋果》亦已向警方查詢，正候回覆。

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