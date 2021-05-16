2月底開展的疫苗接種計劃，至周日（16日）踏入第80日，至今共接種約1,955,100劑疫苗。已接種首劑疫苗的市民共1,167,900人，其中662,500人接種BioNTech復必泰疫苗，約505,400人接種科興疫苗。已完成兩針疫苗的人士有約787,200人，約419,400人接種BioNTech，367,800人接種科興。

政府周日公佈的數據顯示，周日約有28,800名市民接種疫苗，是本月第四低，亦較上周日（9日）少8,400人。有7,200人接種科興疫苗，當中3,400人接種首劑科興，3,800人接種第二劑。有21,600人接種BioNTech疫苗，第一、二針分別有10,500人和11,100人。

預約人數方面，有約2,900人預約接種科興疫苗，約6,100人預約接種復必泰疫苗。兩種疫苗分別有4%和6%已預約人士「甩底」，沒有按時到接種中心打針。

11人針後不適1人留醫 54歲婦接種科興後唇舌麻痺

上周六（15日）有11人接種疫苗後不適送院，當中10人接種BioNTech，1人接種科興，11人中有10人已經獲准或自行出院。接種科興不適的是54歲女子，前日打首針後出現嘴唇及舌頭麻痺，情況穩定，經治療後已經出院。

留院的一人為60歲男子，在龍琛路體育館接種第二劑BioNTech，他針後出現高血壓及胸部不適。另有一名在中大接種中心打針的55歲男子未經診症就自行離院，他同樣接種第二劑BioNTech，針後頸部、軀幹、左肘窩及右腳均出疹。有3人診症後不遵從醫生勸告自行出院，均接種BioNTech，分別有出疹、暈眩及高血壓、胸部不適症狀，其餘人士的不適症狀包括高血壓、全身乏力、流汗、胸部不適和心悸。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）