【本報訊】本港醫護人手長期不足，人才流失從未間斷。醫管局行政總裁高拔陞表示，留意到有醫管局員工移民情況，而離開的通常都是有經驗人才，醫管局會緊密留意。政府計劃免試引入海外醫生，引起極大爭議，醫管局主席范鴻齡認為引入海外醫生好處是其在海外自費培訓，節省政府公帑，形容做法合情合理。

高拔陞昨日在商台節目上表示，留意到醫管局員工有移民情況，離開的都是有經驗人才，「成個社會好多嘢變化緊，我哋都會好小心呢一方面，事實上有人選擇移民、選擇離開醫管局，都係比較有經驗嘅同事，更加會小心，嗰啲係有經驗嘅人才」，局方會密切留意。

稱已準備福利方案挽留

出席同一節目的范鴻齡則指，醫管局已有方案挽留人手，包括增加福利等，方案會適時推出。

醫管局員工陣線副主席羅卓堯指出，工會未有統計過相關數字，但在其認識的人之中，有約三分之一有想過或準備移民，「多數都係護士同物理治療師，醫生要轉個牌，唔係咁易走，管理層就更加少人走」，他們打算移民的國家包括加拿大、台灣、英國、澳洲等。

政府建議放寬海外醫生來港執業，引起爭議。范鴻齡認為立法引入海外醫生好處是他們在海外自費培訓，令政府節省很多公帑，形容做法合情合理，「同學外去讀書、修讀醫科，理由係因為香港醫學院學位不足。香港醫學院每一個畢業生，政府要津貼幾百萬先可以畢業，𠵱家呢班同學自費到外國修讀。修讀完畢後，如果佢哋有心服務香港，又有呢個資歷，我哋又人手不足，點解唔可以要求佢哋返嚟？」

高拔陞亦認為，人才培訓需很多時間，但「醫管局好缺、好缺人，365日都請緊人」。高又指免試不一定對醫生水平沒有保障，「係一個好有保障性嘅設計。如果一個海外港人喺醫學院畢業、喺海外有註冊，如果他嚟香港嗰時仲未係專科醫生，至少要接受六年嘅培訓，六年培訓後要起碼再多五年喺公營機構服務，即是最少都要11年。我相信一個同事，如果我觀察咗他11年，嗰個評核無論如何都唔會比一次考試差。」

他又指出，醫管局的年輕員工毋須擔心工作機會，「肯定香港培訓醫科畢業生會請晒」，現時全世界都在爭取醫護人才，本港亦要平衡，要有合理吸引力，認為政府建議是合適安排。