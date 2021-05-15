【本報訊】本地零個案斷纜，昨日錄得一宗本地源頭不明個案。患者是一名四歲男童，四天前開始發燒及喉嚨痛，他就讀的何文田漢師幼稚園（龍總）停課14天，約20名「同學仔」和老師要到酒店隔離檢疫。男童父母分別任職的荔枝角及荃灣食肆亦要暫停營業，員工要接受檢測。

本港昨新增三宗確診，只有一宗是本地源頭不明個案，而初步確診個案少於五宗。由於之前多宗本地源頭不明個案均有修改，包括華大基因男員工個案將刪除、東涌及康怡花園菲傭被發現與印裔男子個案有關，今次應是三星期以來再次有源頭不明個案。

怡景大廈白田邨居民強檢

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，感染源頭不明的第11822號4歲男童，有兩個住處，分別為何文田窩打老道怡景大廈及石硤尾白田邨第13座，每周分別在兩處各住半周，與五、六名家人同住，並無聘外傭，所有家人已送入檢疫中心。怡景大廈及白田邨第13座所有居民須接受強制檢測。

張竹君表示，男童就讀何文田漢師幼稚園（龍總），5月12日最後上學，同日晚上發燒及喉嚨痛，翌日到西醫工會前會長楊超發位於青衣的診所求診，下午交樣本瓶。樣本經檢測承辦商金域化驗，結果為不確定，公共衞生化驗處再驗，則呈陽性。患者CT值超過30，即病毒量較低，入醫院檢測又呈陰性，抗體測試亦屬陰性。但目前難以判斷患者樣本亦屬污染，因有少過10%的患者未必會出現抗體，需要再觀察。

張表示，男童平日主要活動都是「返學、放學」，他就讀的K1B班有十多名同學，由於幼童戴口罩都不會戴得很好，所有同學及幾名老師均要送往檢疫酒店隔離，小朋友可以由家長陪同，食衞局亦已聯絡社署提供玩具、書及物資予小朋友。他住白田邨時會乘12號專線小巴返幼稚園，放學則搭的士或104號巴士返家。5月9日曾與家人到何文田太平道食肆食美軒用膳。

漢師幼稚園停課至29日

男童父親於荔枝角香港608冰室任職水吧，母親於荃灣翠苑餐廳工作，兩食肆需暫停營業，員工要檢測。

漢師幼稚園（龍總）回覆傳媒查詢指，涉事男童已退燒，目前情況穩定，其班主任檢測亦呈陰性。與男童同班的16名學生及10名教職員，將入住九龍區一間檢疫酒店隔離14日。幼稚園各班沒有進行合班活動，亦沒有茶點時間，學生自備水樽，到裝有隔板位置才可以除口罩喝水。校方會停課至本月29日，由專業清潔公司進行消毒。所有教師及學生都須檢測，全部呈陰性，才會復課。

另外，昨日兩宗新增輸入個案均為自印尼來港的外傭，均無病徵，亦無帶變種病毒，兩人均在酒店檢疫期間確診，其中一人住尖沙嘴華美達華麗酒店。