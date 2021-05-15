【本報訊】世界不如常，《蘋果》如常。面對政府再出手打壓，《蘋果》堅持繼續出版，並獲廣大市民爆買支持。昨日網上亦議論紛紛，有人提及買股支持，但網民一面倒認為訂閱《蘋果》才最實際，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑亦力撐「保《蘋果》、保新聞自由」，在網上發帖呼籲大家「明日、後日、大後日記得買《蘋果日報》，直到另行通告為止」。

網民在保安局出手凍結黎智英私產後，紛紛呼籲大家買《蘋果日報》及網上訂閱，全力支持。有網民豪言「訂全年啦」，亦有網民指「唔好淨係有乜事先去買，真係平時日日都要支持，好好珍惜仲有《蘋果》睇嘅日子」或買蘋果tee支持。與黎智英相熟的專欄作家畢明亦在fb貼上紅蘋果圖案，她回應網民指「買報紙，訂閱，付月費年費，有嘢買就買，頂住營運經費。」

薯伯伯：好X鍾意呢間傳媒

IT界方保僑在網上呼籲每日買《蘋果日報》，「#唔好俾佢停」。他回覆本報查詢時直言，目的是為了保護香港新聞自由，又強調自己「《蘋果》呀、壹仔呀，全部已經訂閱晒」，「希望大家盡力做，日日都買（《蘋果》）」。

旅遊寫作人「Pazu 薯伯伯」在facebook指，現時仍然持有100萬股壹傳媒股份，並打算長期持有，沒打算轉讓或出售，揚言：「不論得失，只因一個原因：因為我真係好X鍾意呢間傳媒。」