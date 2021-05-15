「出嚟行切忌貪果盤」，偏偏舊時的香港官兵曾因為貪便宜光顧無牌妓院，大規模染上梅毒。

香港史學會理事施志明指，香港早在建立維多利亞城之後，已出現妓院這一古老行業。香港開埠初期移民較多，男性比例遠高於女性，所以在1843年妓院已開得成行成市，多在英軍軍營和城市邊陲。華妓集中在今日太平山街，擺花街則多為洋妓。

預防性病 由收稅開始

不久染上性病的人開始多，於是政府定期為性工作者和英軍檢驗，其間一度想將性工作者全數驅逐出境但不果。最終政府採取「寓禁於徵」，向性工作者收稅並稱為「妓捐」，所收款項用以興建性病醫院（約今西營盤賽馬會分科診所位置），醫治患性病的英軍軍官和海員，也令政府擁有穩定的收入來源。

港府在1867年據英國重訂《傳染病法例》，規定妓院要領取華民政務司發放的牌照，性工作者須到公立醫院「體檢」。不過低檔次妓寨不願付這筆款項，於是出現「私娼」，價格往往較有牌照的「公娼」便宜。於是法例授權華民政務司和警察司，可派人強行進入民宅搜查暗娼，是為掃黃踢竇的起源。

全面禁娼 官兵大爆性病潮

國際聯盟自1919年成立後，一直希望香港政府禁絕境內的賣淫活動，並在1931年派出人口販賣調查團到香港。時任港督貝璐初時反對禁絕賣淫，指香港的性工作者並非如西方想像的街頭孤兒，而往往能成為大戶人家的妾侍，反諷稱港府管理賣淫業，「比倫敦處理國務更井井有條」。

不過當時英國的工黨政府非常強硬，貝璐最終根據國際聯盟的調查報告，在數年間先後關閉所有洋妓和華妓的妓院，石塘嘴塘西風月不再，全港正式全面禁娼。

但賣淫活動沒有減少，只是轉到地下發展，流鶯轉到灣仔街頭流連。駐港英軍感染性病比例，亦由以往7%急升至24%，可見政府以牌照管理的重要。

鳴謝 施志明 香港史學會

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