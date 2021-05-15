【奉獻一生】

【本報訊】中大社工系客席副教授馮可立上月離世，安息禮昨日於灣仔循道衛理聯合教會國際禮拜堂舉行。立叔生前好友，包括支聯會常委麥海華、運輸及房屋局前局長張炳良與勞工及福利局局長羅致光均有出席。麥海華致辭時特別提及立叔曾在70年代參與艇戶抗爭行動，港英政府最終聆聽抗爭者訴求，解決問題；如今國家利益至上，立叔的離世，象徵了和平抗爭時代的終結。

安息禮昨日下午舉行，由社聯前行政總裁方敏生及民主黨前主席楊森讀經。享年69歲的立叔於港大社會學出身，先後在社區組織協會及中大社工系工作，畢生獻身社會，曾參與保釣運動、「反貪污、捉葛柏」行動及「油麻地艇戶事件」，是本港第一代因公民抗命而被捕判刑的社工。

履職時被入罪成首例

同在港大出身的麥海華曾與立叔在社協共事，他憶述1979年初的艇戶事件，連艇戶共76人全數被控非法集會，馮可立、黎廷瑤及甘浩望神父等共11人被判罪成，罰款和守行為18個月，成為社工在執行職務時被控入罪的先例，對當時行內造成很大震驚。

麥海華說，刑罰壓不住抗爭激情，艇戶事件後，「我哋一班CD（社會發展工作友）組成艇戶幫，繼續關注事件，喺3.24抬棺材去何文田房屋署抗議，亦都喺文化中心舉辦展覽，揭露避風塘嘅惡劣環境同埋兒童嘅死亡，引起咗中外媒介嘅關注。結果布政司姬達爵士約見我哋，尋求問題嘅解決，最終艇戶獲得安置上岸」。他指當年港英政府高層重視社會事件，願意直接與抗爭者對話，「反映政府嘅開明，同埋受到社會壓力嘅時候，願意作出讓步，讓問題得以解決」。

麥海華形容，在社會抗爭上，立叔經常據理力爭，但行動上卻是和平及有節制的，他的和平理性非暴力策略成為社工的楷模，「但係當前以國家利益至上，以國家安全為重嘅局勢之下，用溫和手法亦可能受到壓抑。所以可立嘅離世，亦都可能象徵一個和平抗爭時代嘅終結」。

根據張炳良的悼詞，立叔不僅關注基層權益，也曾投入政治工作。80年代，香港進入回歸中國歷程，匯點提出「民主回歸」，馮可立和他都屬初創成員，一同推動匯點由論政轉為參政。1994年，匯點與港同盟聯合組成民主黨，馮可立也有參與創黨。

曾患鼻咽癌 後遺症致體虛

遺孀蒂綿在場刊上分享立叔的生前點滴，透露二人曾因理念一度瀕臨分開：「我有信仰，主張愛與和平；而他卻是人文主義者，相信人定勝天，要戰天鬥地以達社會公義。我們曾經想過要分手。這是我第一次見他哭了！1983年6月19日我們終於結婚了！ 」立叔曾在1988年進入中大時患上鼻咽癌，治療一年後康復。惟晚年因當年的電療後遺症導致身體虛弱，百病纏身，今年3月接受腦部手後後，至4月在醫院離世。