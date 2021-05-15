【本報訊】高齡孕婦劉女士今年初在土瓜灣遭警方無理截查辱罵「死肥婆」，更被粗暴地反鎖拖行，她疑受驚過度，三日後早產誕下僅七個月大的兒子振凱，可憐BB一出世就抱往氧氣箱，遍身插滿喉管。振凱終於3月底出院，可是短暫快樂時光後早產的振凱出現貧血及小腸氣，明天要入院再接受全身麻醉手術，令弱小生命再受考驗，媽媽更是憂心忡忡。

人小鬥志強 「想出嚟攞返公道」

劉女士（42歲）為兒子取名振凱，是希望他能振作，凱旋回家，上周一劉女士講起愛兒十分感觸「佢好有意志，好有靈性，好似想出嚟攞返公道！」1月底出生的振凱留醫兩個半月才回家，他人小卻鬥志強，體重由出生時僅1.4公斤，長至兩公斤，至3月26日終獲院方批准出院。

出院當天，記者全程陪伴，眼見她抱着4月預產期的兒子神情激動，「假如唔係早產，佢仲喺我肚入面。」振凱出生兩個多月終踏入家門，為一洗醫院的晦氣，劉女士於胞姐協助下首次為愛兒洗澡，當時記者直擊她的緊張模樣。沐浴後，振凱睜眼環視家中陌生環境，徐徐進入夢鄉，看到兒子安然入睡，她泛起得來不易的幸福笑容。為補兒子先天不足，劉女士加倍悉心照顧，她指兒子胃口不差，一個月後體重增至3.5公斤。

上周一，記者再訪她們母子，當日振凱體重增至逾四公斤，跟其他初生嬰一樣精靈可愛。然而，振凱似注定是多災多難的寶寶，媽媽引述醫生指他因早產虛弱，更患小腸氣需做手術，若延遲處理可能致腸穿發炎，將來可能影響生育。醫院已安排振凱明天做手術，對兒子小小年紀又要動手術，她心如刀割，「大人做手術都要時間好返，佢只係嬰兒，真係好擔心」。她指，振凱出院後睡得不好，往往天亮才入睡，而且喝奶量少，每次僅喝60毫升及會嘔奶，更曾因缺氧致臉色變黑，因此現時少吃多餐，一日食八餐，希望可食多餐彌補嘔奶。

今年1月20日，懷孕七個月的劉女士於土瓜灣住所樓下遇警員截查，稱遭辱罵「死肥婆」，更被粗暴反鎖拖行，最後遭警方以涉嫌阻差辦公罪拘捕。她入院三日後大量出血並誕下兒子，其後投訴警方，警方拒就事件道歉，其後警務處長鄧炳強僅向劉致以慰問。