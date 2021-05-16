竹篙灣檢疫中心被炮轟向檢疫人士提供「劣食」，如粟米肉餅磚等，更發生集體食物中毒事件。有指政府邀請國泰航空旗下公司投標，為檢疫中心提供膳食服務。國泰航空飲食服務公司向《蘋果》證實，該公司已於本月13日收到提供竹篙灣隔離營餐飲服務的邀請，已遞交報價資料。

竹篙灣檢疫中心早前懷疑多人食物中毒，衞生防護中心其後證實，有40人不適，有5人先後送院。其後涉事提供膳食的丹尼食品有限公司已被當局停止為檢疫中心繼續提供膳食服務，衞生署於本月7日巡該公司，發現其食物室不潔及保存食物溫度不當，已向負責人展開檢控程序及發出口頭警告；亦檢走食物樣本化驗，結果發現一個食物樣本受蠟樣芽孢桿菌污染，該署稱會考慮提出檢控。中心暫時由另一承辦商提供膳食。

《南華早報》報道指，國泰航空旗下公司獲邀投標為竹篙灣檢疫中心提供膳食服務，當局亦有邀請其他食物承辦商提交報價。國泰航空今日回覆《蘋果》指，國泰航空飲食服務已於本月13日收到提供竹篙灣隔離營餐飲服務的邀請，已遞交報價資料；該公司一向非常重視食物安全及質素，並致力滿足顧客的要求。

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