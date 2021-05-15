【本報訊】觀塘裕民坊清拆重建在即，目前僅餘「裕發鮮果汁」留守到下周二最後限期遷出。昨日周六，大批市民專程到店光顧及拍照留念，他們慨嘆舊文化逐漸消失，小店生存空間越來越少。

嘆舊舖不敵商場

昨早10時，裕發鮮果汁女員工如常回來開舖，她忙着削甘蔗榨汁，不少市民經過都購買果汁消暑。頭髮花白的張先生稱，九年前得知政府重建裕民坊，已來拍攝第一幀照片，當時這裏所有店舖齊全。上月他再來見皮具店仍在，再拍攝很多照片，如今只餘果汁店便再來拍攝。

張先生憶述，曾於上世紀60年代在觀塘居住兩年，昔日裕民坊很興旺，有數條窄巷通向觀塘道，兩旁小店是這裏特色，自己對觀塘很有感情，「我係好唔捨得，但呢啲係必須嘅，冇一個區唔重建」。

教師陳先生也專程來果汁店，他說居住附近廿多年，以前亦光顧果汁店，「比較可惜，呢啲咁舊嘅舖頭都慢慢消失，將來都好難再見到咁嘅舖頭」。他指昔日裕民坊是區內消閒中心，有酒樓、戲院、卡拉OK，對裕民坊最深刻的印象是昔日舊巴士站旁邊有三檔牛雜牛腩麵及一間租書店，他形容舊式租書店同樣買少見少。

陳先生慨嘆小店生存空間越來越少，取而代之是商場文化，連鎖店為主的統一模式，只是地點不同，恐怕其他舊區如深水埗、九龍城和土瓜灣也一樣。他形容「時代變遷，希望新觀塘會keep住部份舊文化」。