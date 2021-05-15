【本報訊】琥珀近年於內地售價水漲船高，疫情下更流傳琥珀具殺菌功效，令售價再飆升，吸引不法分子分一杯羹。海關前日凌晨於機場三跑對開海面截獲走私漁船，撿獲140公斤琥珀原石，以及大量貴價海味、電子產品及洋酒等總值5,000萬元走私貨物，是今年破獲最大宗走私案。

內地市場需求大

疫情陰霾下，中港兩地陸路交通受阻，不法分子利用水路走私成新趨勢。海關前日凌晨於機場以北水域發現一艘無着燈漁船駛入限制區，一艘快艇隨即靠近，漁船上三名男子利用吊臂欲將貨物吊到快艇，關員即採取行動，疑人跳上快艇往內地逃去。

海關於漁船撿獲大批貴價電子產品、貴價海味、洋酒及護膚品等，最特別是撿獲140公斤琥珀原石，市值210萬元，是海關過去20年撿獲總數的三分之一。海關指，近年內地對琥珀製成的首飾或工藝品需求龐大，網上更流傳琥珀具殺菌、消毒及辟邪功用，加上內地對琥珀加徵相當重關稅，不法分子鋌而走險以海路走私琥珀原石。

海關發現，走私集團放棄在岸邊卸貨，改用不起眼漁船將貨物載出海，化身流動貨倉，至凌晨時分認為安全才聯絡快艇駛近漁船卸貨，再由快艇高速偷運到內地。另外，歹徒更會於機場以北水域進行反監視。截至本月14日，海關今年破獲30宗海上走私案件，撿獲1.8億元貨物，較去年同期上升30%。