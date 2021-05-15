本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港疫情經一周的放緩後，昨日（15日）再現本地源頭不明個案，令連續一星期沒有源頭不明個案的紀錄斷纜。昨日本港新增3宗個案，當中2宗屬印尼的轉入個案，而餘下的1宗為一個4歲男孩，於何文田漢師幼稚園（龍總）就讀，其病毒量低，在醫院再檢測亦呈陰性，未知其感染源頭來自家人還是校園，其5至6個家人以及逾20名學校師生需要送去檢疫，當中幼稚園學生及家長送往檢疫酒店。

昨日是一星期以來再度出現源頭不明的本地個案，衞生署一星期以來再度召開疫情記者會。確診的小童其病毒量低，在醫院的檢測亦呈陰性，未能確定是否帶有變種病毒。另外有關早前華大基因的文職員工（11801號個案），發現其病毒株與現時本地的病毒株不同，故認為患者可能是受檢測樣本受污染所致。

政府昨晚公佈，因應新增的確診個案，有2幢住宅大廈及1間幼稚園被納入強制檢測公告，任何於5月2日至15日期間曾身處該2廈或幼稚園超過兩小時的人士，須於5月18日或之前接受檢測。受檢人士若在5月13日至15日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。而早前涉及N501Y變種病毒株的本地個案，曾身處的3個地方的人士，包括荃灣愉景新城商場以及中環兩間店舖需要再次進行檢測。

5月15日強制檢測

住宅

●何文田怡景大廈

●深水埗白田邨13座

學校

●何文田漢師幼稚園（龍總）

再次檢測地方

●中環置地廣場中庭3樓322號舖Urban Bakery Works（4月15日至5月5日曾身處）

●中環置地太子2樓201至2號舖Oliver’s the Delicatessen（4月15日至5月5日曾身處）

●荃灣愉景新城（只包括商場）（4月26日曾身處）

港澳收緊台灣入境人士檢疫安排

台灣疫情大爆發，昨日公佈新增180案本土、5宗境外輸入確診病例，創單日新高。全台所有娛樂休閒、觀展觀賽及教育學習場所關閉，廟宇停止進香及舉行相關宗教活動，教會場所亦要落實嚴重的社交距離等措施。

港府以台灣疫情不穩為由，更改規定，由今日（16日）起來由台灣抵港人士不能家居檢疫，而是需要於檢疫酒店隔離14日。而內地安徽省亦列入內地屬中或高風險地區的省、市或自治區的名單，在到港當天或之前14天，曾在名單所列的地區逗留的人士，須於到港後接受14天強制家居檢疫及強制檢測，不能使用「回港易」計劃回港，亦不能因已完成接種疫苗而縮減強制檢疫期。

澳門亦宣佈於今日（16日）零時起收緊由台灣或在21日內曾經到過台灣入境澳門人士的檢疫安排，由現時14日於指定地點進行醫學觀察後進行7日自我健康管理，改為在指定地點接受21天醫學觀察；正在接受醫學觀察的台灣入境人士則須在14天醫學觀察結束後進行7天自我健康管理，其間健康碼會轉為黃色；有關措施不適用於因台灣旅居史而已完成醫學觀察的人士。

至於與港合作推出「旅遊氣泡」的新加坡亦疫情持續，與香港的旅遊氣泡出現變數機會加大。當地公佈新增52宗確診病例，是1月30日以來最高，當中本土感染佔24宗，大部份屬於機場群組，也有4宗源頭不明。新加坡亦再出現兩個新感染群組，整體增至13個群組。

社區檢測中心續向合資格者提供免費檢測

食衞局公佈，政府會繼續在社區檢測中心，為特定群組中未完成接種疫苗、或因健康原因不適宜接種疫苗的人士提供免費檢測服務，直至6月底。餐飲業員工、檢疫酒店職工可每7天預約一次免費檢測。地盤員工、泳池或泳灘職員、特定酒店職工可每14天預約一次免費檢測。導遊、領隊、旅遊巴包車司機等，可以每7天預約不多於一次免費檢測。

食衞局提醒，合資格人士必須透過預約系統預約，方可接受免費檢測服務，否則繳付240元。建造業工地人員及本地遊旅行從業員由5月24日起，如未能出示不適宜打針的醫生證明或疫苗接種紀錄，亦需自行負擔檢測費用。

受禁飛令影響 僱主可延現任外傭合約3個月

當局4月20日起禁止從印度、巴基斯坦及菲律賓出發的民航客機抵港14天，原定在這段期間抵港的外傭須押後行程。勞工及福利局翌日（21日）在社交網站表示，自去年12月底起，新聘外傭所獲發工作簽證的有效期，已由以往的3個月改為6個月，故絕大部分外傭的簽證在14日後應仍屬有效。當局續指，如外傭未能及時來港而僱主現時已聘有外傭，僱主可按政府早前宣佈的彈性安排，延長現任外傭的合約有效期限最多3個月。

勞福局又指，如僱主直接於「指定檢疫酒店計劃」的酒店預訂了房間讓外傭接受檢疫，而外傭受政府政策影響而未能來港，按照酒店與政府簽訂的合約條款，酒店須向外傭僱主退回相關款項，僱主可與酒店直接商討退款事宜。

安老殘疾院舍工針後免強檢

政府宣佈第15輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開。由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於5月28日至6月10日期間值勤，或透過與院舍或上述單位該期間向住客或使用者提供服務的人士，須於5月14日至27日期間接受核酸檢測。

政府早前亦已規定有關員工若於5月14日至27日期間值勤，則須於4月30日至5月13日期間檢測。而在檢測期限14天前已接種兩劑疫苗的人士則毋須檢測。

各區免費流動採樣站

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到21間社區檢測中心檢測，亦在各區另設21個流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府明日會在鰂魚涌康怡花園N座增設流動採樣站，為須接受強制檢測的康怡花園居民及工作人員提供免費服務。

所有市民

●中環愛丁堡廣場（至5月30日）

●黃大仙廣場（至5月30日）

●九龍佐治五世紀念公園七人足球場（至5月17日）

●旺角麥花臣遊樂場（至5月17日）

●尖東加連威老道100號（至5月16日）

●尖沙嘴漢口道5至15號漢口中心外（至5月16日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至5月30日）

●元朗安興街安興遊樂場（至5月30日）

●天水圍天瑞體育館（至5月30日）

●屯門建生社區會堂（至5月23日）

●大埔社區中心籃球場（至5月30日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至5月30日）

須強制檢測人士（包括外籍家庭傭工）

●中環統一碼頭道38號海港政府大樓外（至5月16日）

●中環9號及10號碼頭外（至5月16日）

●堅彌地城遊樂場（至5月16日）

●西營盤高街2號社區綜合大樓（至5月16日）

●金鐘夏慤道添馬公園（至5月16日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（至5月23日）

●鰂魚涌康怡花園N座對出空地（5月16日）

●北角渣華道汽車渡海輪碼頭遊樂場（至5月23日）

●小西灣社區會堂（至5月23日）

●柴灣公園（一號及二號籃球場）（至5月17日）

●柴灣興華邨一號遊樂場（至5月17日）

●觀塘反轉天橋底一號場（5月17至27日）

●長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂（至5月30日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至5月16日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至5月16日）

●旺角上海街557號（至5月16日）

●荃灣美環街避車處（5月17至18日）

●葵涌運動場（至5月23日）

●沙田大會堂廣場（至5月30日）

●將軍澳寶琳貿泰路花園（至5月16日）

●西貢賽馬會大會堂停車場（至5月16日）

●東涌文東路公園入口近迴旋處（至5月16日）

●東涌逸東邨迎逸樓及祿逸樓對出空地（至5月16日）

●東涌富東邨富東廣場對出空地（至5月16日）

●東涌東堤灣畔公共空間及東薈城露天廣場（至5月16日）

供重開場所之強檢職員（包括外籍家庭傭工）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至5月17日）

外籍家庭傭工

●中環遮打花園（5月16、22至23、29至30日）

●維園6號足球場（5月16、22至23、29至30日）

●荔枝角公園入口（5月16、22至23、29至30日）

●九龍公園小型足球場（至5月16日）

●荃灣公園大河道入口（5月16、22至23、29至30日）

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至5月15日16:50）

11,821宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似個案

●死亡個案

210宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多6人出院（第6824、11618、11657、11750、11793、11796號），共11,522人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

56名確診者仍留醫，2人危殆（第6794、9907號）、1人嚴重（第10358號），其餘53人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

兩岸疫情（截至5月15日11:30）

大陸昨（14日）新增14宗確診個案，5宗為本地感染個案，包括安徽3宗，遼寜2宗，其餘9宗為境外輸入病例，分別為上海3宗，陝西2宗，遼寧、山東、廣東、四川各1宗，另外新增25宗無症狀感染個案，其中境外輸入15宗，本土個案10宗（安徽7宗，遼寧3宗）。累計確診病例90,829宗，死亡病例共4,636宗。台灣今日急增185宗確診，累計確診1,475宗，死亡個案12宗。

外國疫情（截至5月15日08:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.61億、死亡人數超過335萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,289萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過58.5萬。印度確診人數超過2,404萬，死亡人數突破26.2萬。巴西確診人數超過1,551萬，死亡人數超過43.2萬。法國、土耳其確診超過500萬。俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、伊拉克、菲律賓、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

●美國達美航空公司宣佈由下周一起，所有新入職僱員必須接種疫苗。公司發言人說，現職員工沒有這項規定，新政策目的在保障其他職員和乘客的健康。達美現職員工有6成已接種疫苗。

●意大利由周日起不再要求檢測呈陰性、來自歐盟、英國和以色列的旅客強制隔離，希望藉此促進夏季的旅遊業。隨著歐盟國家的疫苗接種率提高，更多國家將放寬旅遊限制協助業界復甦。意大利旅遊部長嘉拉維基亞(Massimo Garavaglia)表示期待此措施已久，相信可為歐洲旅遊護照鋪路。目前來自這些國家的旅客，入境意大利時需要隔離5天，抵埗前和完成隔離後均須接受病毒檢測。至於來自美國等國家的隔離時間則更長。

●烏克蘭總理什梅蓋爾（Denys Shmygal）正式要求國會把衞生部長史提芬諾夫(Maksym Stepanov)革職。烏克蘭國會有權任命和撤消部長職務。當地傳媒引述史提芬諾夫表示，他並未提出辭職。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 32,892,744 (585,222)

印度 24,046,809 (262,317)

巴⻄ 15,519,525 (432,628)

法國 5,909,368 (107,584)

⼟⽿其 5,095,390 (44,301)

俄羅斯 4,866,641 (113,182)

英國 4,462,599 (127,930)

意⼤利 4,146,722 (123,927)

⻄班牙 3,604,799 (79,339)

德國 3,588,502 (85,909)

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