【金堯如獎頒獎禮】

【本報訊】港台節目《鏗鏘集》前編導蔡玉玲上月被裁定兩項涉及車牌查冊的虛假陳述罪罪成，涉事報道《7.21誰主真相》獲頒第十二屆金堯如新聞自由獎。港台拒絕領獎，最終僅由編導蔡玉玲和鄭思思到場領獎。蔡玉玲表示，新聞工作者的作品獲得認可，卻不能公開得到榮譽，是時代的悲哀。鄭思思則形容，香港記者如走進黑暗的隧道，勉勵同業團結，「隧道入面其實係好多人嘅，一齊行囉」。

李月華：紅線飄移變紅地毯

金堯如新聞自由獎主辦單位昨透過網上直播舉辦頒獎禮，並一併表揚過去兩屆的得獎報道。其中港台《鏗鏘集》團隊憑《反修例運動系列》和《7.21誰主真相》，連續兩屆贏得電台電視組大獎，今屆紙媒網媒組大獎則由《蘋果日報》調查組的《警隊僭建系列報道》獲得。

港台早前宣佈退出獎項提名，《7.21誰主真相》製作團隊僅節目編導蔡玉玲及鄭思思到場領獎，其餘成員未有到場。蔡玉玲慨嘆，傳媒製作報道獲得認可，卻無法公開得到榮譽，是時代的悲哀，「好反映到成個業界同成個香港嘅處境」。

她說，隨住港台刪除上載超過一年的節目，《鏗鏘集》前年製作的25集與反修例有關的節目已全部消失，YouTube上原有400多集的《鏗鏘集》現已餘下50多集，對此感非常欷歔。

節目另一編導鄭思思以其女兒的玩具人偶介紹其餘團隊成員，包括早前請辭的《鏗鏘集》監製李賢哲。她說，李賢哲近年為團隊承受巨大壓力，「佢為我哋頂住好多，如果冇咗佢就唔會有呢啲報道」。她形容香港記者如走進黑暗的隧道，勉勵同業團結，「隧道好黑，但入面其實係好多人嘅，一齊行囉」。

主辦方同日舉行研討會探討新規限下的新聞自由，《明報》前總編輯劉進圖在會上指出，國安法實施後仍未有具指示性的法庭案例予傳媒判斷紅線遠近，未來亦有更多限制言論自由的法例推出，如收緊查冊制度等，對傳媒工作造成威脅。

眾新聞總編輯李月華形容，紅線正不斷飄移，「係紅地毯嚟，啲線已經成地喺度，你行過就會踩咗落去」。不過她說：「如果每樣嘢我覺得有風險唔做就冇喇，一定有啲風險要冒，當然困難係好大，但空間唔係完全冇。」她寄語同業秉持監察政府的天職繼續努力。