【本報訊】上月一名年輕女子獨自前往飛鵝山遠足，後疑因意外失蹤並不幸離世，引發坊間對獨自遠足的安全性以至追蹤搜救行動的討論。政府早年曾聯同通訊業聯會推出郊野記錄行蹤程式，聲稱市民可透過程式定期發送位置，有助記錄山友行蹤以便搜救。本報近日在郊遊熱點進行實測，發現在手機沒有訊號的情況下，相關程式延遲問題嚴重，在大埔烏蛟騰一帶更超過五小時未能記錄行蹤。

記者：梁浩揮、關冠麒

政府現有兩款透過GPS記錄行蹤的應用程式，並由通訊業聯會提供技術支援，包括漁護署的「郊野樂行」，及保安局的「保安一站通」。兩款程式均要求用戶輸入智能手機號碼進行驗證才能啟用，程式在啟用的24小時內會以用戶手機的GPS定位，定時透過流動網絡數據傳送位置。資料經加密後會儲存在服務中心七天，如其間沒有搜救要求，資料將自動清除。通訊業聯會於2012年曾推出「50222短訊留蹤服務」，用家如途經山徑的標距柱，可將編號以手機短訊傳送，服務中心會回覆確認短訊並作記錄。根據聯會網頁，服務涵蓋香港五大流動網絡服務供應商，包括中國移動及CSL等。

漁護署「郊野樂行」表現差

本報選擇了兩條熱門山徑進行測試，當手機訊號收得較差或沒有訊號時，延遲十分嚴重，更數次未能成功傳送位置。在西貢鹿湖郊遊徑，漁護署的「郊野樂行」表現最差，儘管記者已提早啟用功能，但剛到達山徑起點西灣亭，該程式便已顯示「伺服器連接失敗」，需時30分鐘才成功記錄位置。

在另一郊遊熱點大埔烏蛟騰郊遊徑，記者測試時手機全程未能接收訊號，「郊野樂行」與「保安一站通」由起點計算，逾五小時未能傳送位置，直至記者下午前往三椏村後原路折返起點、手機恢復訊號才成功發送。

至於「50222短訊留蹤服務」在兩條山徑亦出現嚴重延遲問題，往往走到下個標距柱才收到上一個短訊通知。記者先後兩次到訪烏蛟騰郊遊徑，並嘗試傳送沿路的標距柱編號，但無論有否輸入空格或重複嘗試，系統均顯示「請鍵入正確標距柱編號，無需留有空格」，最終全數傳送失敗。

半退休人士麥先生時常遠足，但未曾聽聞「郊野樂行」應用程式，他說若獨自一人行山，只會選擇熟悉的山徑如麥理浩徑等，「好多人都唔會用（記錄行蹤程式）啦」。同為半退休人士的關先生數年前曾經下載「郊野樂行」，但後來將程式刪除。他解釋，郊野樂行「冇咁方便」，記錄行蹤十分延遲，不會再使用。大學研究生黃先生經北潭凹到赤徑露營，他表明對政府「冇乜信心」，故未有下載相關程式。他批評政府程式延遲及限制較多，是源於當局資源分配失衡，「撥多啲資源落呢度，可能會好啲啩」。

回報標距柱被指欠實用

數據科學家黃浩華指出，政府的郊野留蹤服務透過手機發射訊號並以GPS定位，記錄有一定誤差，加上沒有訊號就無法使用，「香港有好多位都收唔到，好似八仙嶺、沙頭角嗰邊」，服務有先天缺陷，作用有限。50222短訊留蹤服務的數據用量雖然較少，在訊號較差的位置仍有機會成功發送，但他批評，「行嘅人知唔知邊度有標距柱呢」，認為相關程式「多餘」，相信只有極少人使用。

通訊業聯會回應查詢時承認，「50222短訊留蹤服務」在手機訊號收得較差的遠足徑會有延誤，自漁護署推出「郊野樂行」應用程式後，使用短訊服務的用戶已經不多。聯會建議，如山友未能順利發送短訊，可到網絡訊號接收良好的位置重新發送，聲稱短訊可證明山友曾經過相關標距柱，故即使出現延遲，只要成功發送短訊，仍可成為搜救線索。

漁護署及保安局回覆時同樣辯稱，在流動網絡訊號較差或沒有訊號時，應用程式會將遠足人士的位置數據儲存在手機，重新連接網絡後程式便會傳送已儲存的位置資訊到服務中心，以確保遠足路程獲完整記錄。

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