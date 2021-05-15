【本報訊】政府計劃月底起實施「以接種疫苗取代定期檢測」安排，凡在執法、視察及調查職務中與市民有頻繁及密切接觸的人員，均被「強烈鼓勵」接種疫苗。紀律部隊管方將陸續通知前線人員，若未接種疫苗，便要每兩周接受一次檢測。

特定群組免費採樣延至下月

本報取得一份警隊內部流傳的通知，表示「非常鼓勵」前線人員接種疫苗，若至本月底仍未接種，又未能提交兩周內的檢測記錄，而沒有合理原因，可能會受到紀律處分。據了解，相關人員若因身體狀況不適合接種，或「有計劃但仍未接種疫苗」，便要每兩星期提交一次「鼻腔和咽喉合併拭子樣本測試 」結果，深喉唾液測試則不獲接受。

警方回應本報查詢稱，警隊十分鼓勵人員自願參與疫苗接種計劃， 以保障員工個人及他們服務的市民健康和履行公民義務。警方正全力配合政府有關「以接種疫苗取代定期檢測」安排，以便進一步保障前線人員的健康。

公務員事務局表示，由5月31日起，政府會為特定組別的前線政府僱員實施「以接種疫苗取代定期檢測」安排。各局或部門會制訂一份前線人員名單，涵蓋定期履行執法、視察及調查職務中與市民有頻繁及密切接觸的人員，或需參與高風險工作的政府僱員，並「強烈鼓勵」他們接種疫苗。

另外，食衞局公佈多個特定群組如餐飲業員工的免費檢測將延至6月底，但建造業工人及本地遊旅行從業員由本月24日起，若未能出示因健康理由不宜接種疫苗的醫生證明，或已接種第一劑疫苗的紀錄，都需自費檢測，即單純不想接種疫苗的相關從業員，不再享有免費檢測。職工盟建築地盤職工總會總幹事王宇來批評政府做法不合理，變相逼建築工人接種，「睇唔到理由點解要排除某一班工人唔可以免費檢測」，若工人接種後出現副作用要休息，會手口停口。