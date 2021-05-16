警方早前以《社團條例》調查民間人權陣線，中共喉舌《文匯報》亦曾刊登頭版指有權按照條例取締民陣。勞工及福利局局長羅致光今日（16日）在網誌表示，「社會團體」包括根據《職工會條例》登記的職工會，勞工處有責任根據其掌握的資訊作主動跟進，不排除取消違反條例的職工會之登記。

勞工及福利局局長羅致光在網誌中闡述勞工處多項新增工作，包括必須履行《國安法》的責任，他指《港區國安法》條文中提及的「社會團體」，包括根據《職工會條例》登記的職工會，而有關教育、宣傳、監督及管理的責任，均屬勞工處的職責，職工會的管理及活動必須符合有關條例及會章規定，若個別已登記職工會涉嫌違反條例，當局將會跟進，不排除取消有關登記，又指跟進工作不一定在收到投訴時才展開，勞工處有責任根據其掌握的資訊作出「主動跟進」。

去年收近4,300宗新職工會登記

羅致光又指，2019年底出現如「海嘯式」的新職工會申請登記潮，在2020年1月至3月期間，收到新職工會的登記申請達1,578宗，數目相比於2018年的16宗增幅近100倍；而去年接獲的新職工會登記申請則有4,289宗，其間完成的新職工會登記為495宗，較過往4年每年平均完成新職工會登記數目急升20倍至62倍不等。

羅又形容，去年接獲247宗撤回申請，但單是今年4月便有64宗撤回申請，為職工會登記局帶來非常沉重的工作壓力，職工會登記局執行《職工會條例》的工作需全面提升，以確保所有職工會遵守《職工會條例》。

自去年《港區國安法》實施，主張港獨的民間組織如學生獨立聯盟、學生動源和香港民族陣線等都自行宣佈解散，香港民族黨則早在2018年已遭政府以《社團條例》取締。醫管局員工陣線前主席余慧明被控串謀顛覆國家政權罪，現正被還押，醫管局主席范鴻齡3月在局方記者會上曾指，如果工會是合法成立，局方無權取締。

蒙兆達憂與外國工會交流或發動罷工被指違《國安法》

職工盟總幹事蒙兆達指，暫未收到申請中或現有工會遭受政治審查或被要求提供其他資料，但據他了解現時申請等候審批時間長達一年以上，遠超當局服務承諾的兩個月，形容是「等到天荒地老都未申請到。」他又指早前曾與新任勞工處處長孫王菡討論相關問題，惟對方都未能答覆新登記工會需等候時間，質疑局方未有因應大量申請增聘人手處理。

他又批評羅致光在網誌所謂「兩個大家有興趣的數字」，即去年有247宗撤回申請，單是今年4月有64則宗，而事實上正是源於職工會登記局處理緩慢，令部份申請者意興闌珊所致，「畀你拖死啲申請，係你嘅行政失誤，（羅）嚴重欠缺自省能力。」他又指工會多年來一直受《職工會條例》監管，羅的網誌明顯是要作政治表忠，帶出在《國安法》下監管將無孔不入包括工會，以達到震懾作用。

蒙形容羅致光未有說明哪些情況下工會會違反《國安法》被取締，內容空泛，紅線可隨時飄移，擔心未來與外國工會交流或發動罷工都會觸犯《國安法》，工會只能盡量做好本份，避免稍為鬆懈有「痛腳」被捉到。

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