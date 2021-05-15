【本報訊】香港山野組織「山城縱走」於2015年成立，創辦人莫智傑與區以駿有約十年遠足經驗，近年不時舉辦活動與成員在本地郊野尋幽探秘，亦曾出書介紹香港山脈。他們早前與記者到大埔烏蛟騰郊遊徑測試「郊野樂行」等應用程式，二人均指出，測試反映政府的留蹤服務未能在沒有手機訊號支援下運作，亦涉及延遲紀錄、手機號碼驗證及用電量龐大等問題，質疑程式問題多多但紀錄作用有限，明言不會使用。

多數山徑訊號差

曾有多次海外登山經驗的區以駿表示，香港有為數不少的山徑手機訊號收得較差，例如近東北地區的梅子林，或荃灣城門水塘四城林徑等，亦有部份位置因地形問題如山谷及石澗等阻擋訊號接收，如山友有在離線後仍能使用的應用程式，遠足可較安全。

區以駿與友人由烏蛟騰前往三椏村後原路折返的路程中，約有五小時手機處於無訊號狀態，「郊野樂行」及「保安一站通」的紀錄一直停留在早上近11時，直至回到起點，即接近下午5時才成功更新位置。他質疑，程式長時間未能發送位置，如發生意外無助縮窄搜救範圍，「苗三古道行入去變化好大，正常人行平路一個鐘都行到四公里，你可以去紅石門，可以去吊燈籠，如果去到下苗田已經收唔到，幫助真係好有限」。

至於「50222短訊留蹤服務」，區以駿發現，在烏蛟騰一帶的標距柱編號均由於「錯誤格式」而未能記錄，亦延遲至走到下個標距柱才收到上個編號輸入錯誤的短訊通知，「沿路有市民會影標距柱打卡，其實佢哋擺上去facebook可能仲有用啦……如果你有意外仲收到訊號，你會唔會用50222定直接報警呢，我諗政府佢哋忽略咗呢點」。

莫智傑亦認為，程式存在多個問題，包括下載後須驗證手機號碼方可使用，如沒有手機訊號就未能下載應急，而測試當日「郊野樂行」雖不斷嘗試傳送位置，但最終失敗之餘更消耗龐大電量，抵達三椏村其iPhone XS手機已接近耗盡電量，「如果你係真係要應急嚟用，政府嘅Apps絕對唔係一個好嘅選擇」。

記者問二人，日後會否使用「郊野樂行」及「保安一站通」，二人不約而同笑言會與組織成員分享，但相信只有極少人會願意下載，他們二人日後亦不會重新下載使用，區以駿更表明「呢啲Apps廢嘅，唔會再用㗎喇」。