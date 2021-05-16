保安局局長李家超前日（14日）宣佈根據《香港國安法》，凍結壹傳媒創辦人黎智英持有的壹傳媒有限公司股份，以及他擁有的3間公司於本地銀行賬戶內的財產後，台灣陸委會回覆《路透社》查詢時直指，黎智英資產被凍結一事，凸顯「港版國安法」對港人財產構成的威脅，認為這尤如向國際社會宣佈，香港的營商風險正在增加（It is equivalent to announcing to the international community that Hong Kong’s business risks are increasing）。

台灣陸委會再次呼籲停止打壓香港民主派，否則只會違離主流民意。

央視稱《蘋果》末日越來越近

內地央視今日（16日）則發表題為《黎智英資產被凍結 “爛蘋果”的末日還遠嗎？》的評論文章，指控壹傳媒及旗下的《蘋果日報》，「作為反中亂港勢力的煽惑平台和動員機器，末日越來越近了」。

文章指，黎智英財產被凍結後後，將無法再動用資金，也無法把資產變賣或者調走，形容：「在這樣的情況下，《蘋果日報》的資金鏈遲早要斷，秋後的螞蚱（即蝗蟲）也蹦躂不了幾天了」。

該文章又聲稱，《蘋果日報》20多年來，是「反中亂港勢力最大的『洗腦』機器」，「禍害」了一代又一代的香港青年，認為對於香港社會這一「主要亂源」，早應該依法「徹底鏟除」，聲稱這就能讓更多港人，特別是香港青年，「早日擺脫『反中亂港』主張的『洗腦』，回歸理智和正常，輕裝前行，追尋夢想」。

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