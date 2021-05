保安局局長李家超前日(14日)宣佈根據《香港國安法》,凍結壹傳媒創辦人黎智英持有的壹傳媒有限公司股份,以及他擁有的3間公司於本地銀行賬戶內的財產後,台灣陸委會回覆《路透社》查詢時直指,黎智英資產被凍結一事,凸顯「港版國安法」對港人財產構成的威脅,認為這尤如向國際社會宣佈,香港的營商風險正在增加(It is equivalent to announcing to the international community that Hong Kong’s business risks are increasing)。

台灣陸委會再次呼籲停止打壓香港民主派,否則只會違離主流民意。

央視稱《蘋果》末日越來越近

內地央視今日(16日)則發表題為《黎智英資產被凍結 “爛蘋果”的末日還遠嗎?》的評論文章,指控壹傳媒及旗下的《蘋果日報》,「作為反中亂港勢力的煽惑平台和動員機器,末日越來越近了」。

文章指,黎智英財產被凍結後後,將無法再動用資金,也無法把資產變賣或者調走,形容:「在這樣的情況下,《蘋果日報》的資金鏈遲早要斷,秋後的螞蚱(即蝗蟲)也蹦躂不了幾天了」。

該文章又聲稱,《蘋果日報》20多年來,是「反中亂港勢力最大的『洗腦』機器」,「禍害」了一代又一代的香港青年,認為對於香港社會這一「主要亂源」,早應該依法「徹底鏟除」,聲稱這就能讓更多港人,特別是香港青年,「早日擺脫『反中亂港』主張的『洗腦』,回歸理智和正常,輕裝前行,追尋夢想」。

