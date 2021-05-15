【本報訊】不少建制派聲音希望民主黨參加未來的選舉，但全國港澳研究會理事田飛龍與親中報章《大公報》，不約而同主張民主黨「清黨」，清走黨極端路線和「改轅易轍」，以便參選。民主黨主席羅健熙強調民主黨不會輕易改變信念和立場。

田飛龍接受傳媒訪問時指出，只要民主黨「清黨」，清走黨內主張極端路線的人，使民主黨成真正的溫和民主派，再檢討、修正黨綱和政治論述，便有望滿足「愛國者治港」和一國兩制基本要求。

《大公報》昨亦刊出題為「民主黨不改轅易轍別妄想能『入閘』」的評論文章，指民主黨曾為「反對派理性、務實力量」，可是「在『黑暴』後卻走上了歪路」，認為民主黨要參選「前提是必須與『黑暴』劃清界線，回到憲制路上，並且要符合參選要求。」

指不輕易改信念立場

羅健熙昨在電台節目回應田飛龍指，田有權評論，但不會理會田的意見，又指看不到民主黨有人很激進，並指應由民主黨決定未來的路。

羅回覆本報時再稱，對於近日親北京人士、媒體多次指出民主黨在特定的前提下，有資格可入閘參選立法會的說法有如「好努力咁將民主黨套喺一種嘢入面，又或者令民主黨有轉變……即係要求民主黨將來喺某啲工作上，要做某啲事情」。

羅健熙重申，田飛龍的有關說法不會影響民主黨現有運作，又指黨內一直討論參選與否，包括若然參選，如何向民主黨支持者交代原因；若然拒絕參選，如何在體制內保留反抗聲音和力量。

但羅健熙認為現階段民主黨沒有空間、亦沒有需要跟從親北京人士的「建議」作出改變，強調民主黨不會輕易改變其信念及立場。