捲入醜聞的將軍澳寶盈花園現任法團，昨日（15日）突然宣佈，取消原定今午在尚德社區會堂舉行的業主大會，法團成員更疑似「失蹤」。關注組與大批街坊今午如期到會堂投票，惟會堂疑因被法團取消場地，拒絕開放，數十警員以在場街坊違反限聚令為由驅散。最終街坊折返屋苑，決定向土地審處申請命令要求法團開會。《蘋果》正向警方查詢事件。

有街坊斥，現屆法團賬目混亂，巨款工程先斬後奏；亦有街坊說，法團主席伍長球已擔任法團主席約廿年，是時候退下來。

昨日報道：寶盈「變天」前夕神秘「保安」跟上樓嚇壞居民 現屆法團突宣佈取消明日業主大會

多架警車數十警員戒備 以限聚令驅散市民

2001年入伙的將軍澳寶盈花園，因現任業主立案法團去年表示，已安排簽訂涉款約400萬元「公眾照明系統安裝節能裝置LED工程」；但根據財政報告，住宅盈餘只有600多萬元，引起業主公憤，多名業主聯署要求開大會以否決工程及撤換法團委員，會期因為疫情而不斷拖延，最後定於今午（16日）2時半在尚德社區會堂舉行，惟現任法團昨突宣佈取消大會。

由「寶盈花園關注組」組成的候選法團主席劉先生、寶怡區議員謝正楓等，及近200名寶盈街坊今午按時到社區會堂外，惟會堂未有開放，多架警車和約數十警員在場戒備；及後以限聚令為由，要求市民立刻離開，引來街坊鼓躁，關注組遂呼籲街坊「返寶盈」，未見有人被罰告票。

至下午約3時，大批街坊在寶盈花園中庭開會，決定向土地審裁處申請命令要求現任法團開會。屋苑外也有警車停泊，期間未見警員進入屋苑。

法團主席「失蹤」 區議員遭警指藏械被搜身

謝正楓指，自上周五（14日）投票後，法團有如「失蹤」，自己及其鄰居也無法聯絡法團主席伍長球，上門也無人應門，至今仍未能點票。他說，半夜收到消息，指法團取消大會後，更向民政署取消社區會堂的預約，故會堂今日沒有開放。他促法團盡快召開業主大會，亦會追究法團單方面取消大會。

謝又引述警方稱是收到有人報案，指有大批人在會堂外聚集，「話唔知會有咩行動、違反咗限聚令」，而他亦被警方以涉嫌「藏有攻擊性武器」為由搜身，質疑警方的行動是否必要，「返咗大量嘅人手同時間去monitor我哋」，強調街坊和關注組只是想召開業主大會。

候選法團主席劉先生指，謝正楓被搜身時，關注組僅有6人，但警員則有20多人，形容警力「好誇張」，「成件事都幾無聊，我哋只係一班小業主，只係好卑微嘅訴求，就係想開個會，點解要咁多警力去介入我哋屋苑事務？」

他說，對法團臨時取消業主大會感到十分失望，「咁樣點都係佢贏，因為佢票多就一定開會，票少又唔去開會、咁樣延遲」，若其他屋苑法團明知自己不夠票時就取消開大會，「咪可以繼續做落去囉？係好唔公道」。

突增聘「保安」 居民：睇住我哋返屋企

在寶盈花園住了20年的業主黃先生說，現任法團做了10多20年，但錢銀和管理均有問題，甚至涉嫌將政治帶入屋苑，令街坊受滋擾。

他說，每次法團開會都會與街坊嗌交，致不歡而散，又指原本每座只有一名保安，惟上月底起發現有身穿綠色上衣的人士「睇住我哋返屋企」，街坊向保安查問，保安又「不好說」，通知主任處理又演變到「嗌哂交」，甚至要報警。他稱，法團事前未有告知居民增聘保安，「啲老人家小朋友就好驚，問佢咩身分又唔講」。

法團曾拒絕議員及街坊監票 斥長者「搗亂」

黄先生斥，法團上周拒絕區議員和街坊監票，甚至指控坐在票箱旁的長者是「搗亂」，做法離譜，昨日又突然取消業主大會，令不少街坊今午撲空，「去到又成大班差佬，又幾架豬籠車，好似19年咁，當街坊係罪犯咁。我都好奇怪點解法團當咗街坊係敵對」。

他指，居民要求很簡單，70多歲伍長球已擔任主席約廿年，「夠時間換落嚟。應該換畀後生啦」。

寶盈業主韓先生說，居民一直希望開會，但法團單方面臨時取消會議和場地，令不少年長街坊撲空，做法過份，「我都想知道主席去咗邊，好擔心佢呀，都幾日無見過佢」。

韓先生稱，對現時要去土審處申請命令感到無奈，「大家都係街坊，係咪要去法庭見呢？」他說，過去只顧上班，沒有理會屋苑事務，至去年法團說要斥資400多萬進行LED燈工程才開始關注，「係毫無諮詢就上馬」，一開頭只希望開會，讓法團解釋工程，但法團沒有回應，並逐步發現法團不少工程撥款都不透明，才變成決定要撤換法團。

住戶稱從不理屋苑事務：而家唔能夠唔為自己嘅家出聲

一落成就入住的業主高先生說，工程理應由3間承辦商報價，但法團先斬後奏，做法不公。他承認過去只顧上班沒理屋苑事務，但近年「已經越迫越近，唔能唔企出嚟為自己嘅家出聲。冇錯，我我哋以前係做錯咗，各家自掃門前雪。但佢（法團）越做越唔似樣，趕狗入窮巷，最後要咬返啖」。他又說，伍已擔任主席近20年，「業主都幾有忍耐性，而家先爆」，今次是各街坊最齊心的一次。

寶盈業主李太指，因平日上班，沒有特別理會法團賬目，至關注組告知才發現不妥。她說，屋苑近年管理出現不少問題，曾見過信箱有老鼠、垃圾房又無人清理等，而現任主席伍長球迴避街坊，「係心虛」。

她指，過去在屋苑內加設大石裝飾等浪費金錢，質疑法團賬目不清亦不透明，擔心法團如財赤，屋苑日後要大維修，小業主就要夾大筆錢。

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