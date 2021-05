支聯會今早在維園舉行自2006年起每年均舉辦的「毋忘六四」長跑,紀念六四事件32周年。雖然支聯會只有4名支聯會代表參加,警方仍派出近40名便衣和軍裝警員到場監視。支聯會秘書蔡耀昌透露,警方早前邀約該會本周四(20日)討論六四遊行及集會安排,其後改口稱該次會議只是討論5月30日舉行的六四遊行、至下周二(25日)才與該會討論六四集會安排,蔡直言無法評估最後討論結果,但稱支聯會一定繼續爭取在法律框架內,一如過往進行合法的抗爭,希望警方考慮香港人的權利及自由,作出合符法律及人權保障的決定。

「限聚令」之下,支聯會今日以4人為代表進行長跑;早前在網上舉行的「毋忘六四」線上跑至今則有128人報名參加。4名成員今早8時多在維園噴水池旁邊展示印上「遍地燭光」、「悼六四」、「晚上8:00 手持燭光」和「light a candle, wherever you are. Upload your photo of candlelight with the hashtag #6432Justice(無論你在何地,點起燭光,上載附上#6432Justice字眼的燭光相片)」的橫額,並在高喊「毋忘六四,越走越近」口號後起步,終點為中聯辦。

「毋忘六四」長跑全程約15公里,將會途經多個香港市民支援八九民運遊行集會的歷史地標,希望讓跑手、市民及遊客重拾該段「不想回憶.未敢忘記」時刻。約近11時,支聯會長跑代表抵達香港大學國殤之柱。

蔡耀昌起跑前被問到六四集會若被警方拒絕,該會有否準備「後備方案」時稱,該會一直有評估當前局勢,研究不同情況,但現階段仍是努力爭取與警方討論,希望警方回應該會合法的遊行和集會訴求。他認為,無論面對何種逆境,香港巿民都可用自己的力量和方式,表達毋忘六四的決心。

蔡耀昌:今年可能要喺監獄悼念六四 我都會繼續悼念

對於自己和該會副主席鄒幸彤有官司在身,今次或是兩人短期內最後一次六四長跑,蔡耀昌稱兩人在任何逆境下都會堅持信念,「就算我自己,今年如果不能喺一個自由嘅地方悼念六四,可能要喺一個封閉嘅監獄入面悼念六四,我都會繼續我哋嘅悼念」,並認為香港人只要信念不死,平反六四運動一定可以走下去。

問到該會會否改變被指涉違《國安法》的「結束一黨專政」綱領時,蔡說,支聯會面對越來越多的壓力及挑釁,不會逐一回應,因為不知道有關說法背後代表哪些力量,但他強調支聯會的立場清晰,重申爭取平反八九民運是該會的工作核心,會繼續以和平合法理性方式,與港人攜手直到公義得到彰顯」。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)