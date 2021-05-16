支聯會今早在維園舉行自2006年起每年均舉辦的「毋忘六四」長跑，紀念六四事件32周年。雖然支聯會只有4名支聯會代表參加，警方仍派出近40名便衣和軍裝警員到場監視。支聯會秘書蔡耀昌透露，警方早前邀約該會本周四（20日）討論六四遊行及集會安排，其後改口稱該次會議只是討論5月30日舉行的六四遊行、至下周二（25日）才與該會討論六四集會安排，蔡直言無法評估最後討論結果，但稱支聯會一定繼續爭取在法律框架內，一如過往進行合法的抗爭，希望警方考慮香港人的權利及自由，作出合符法律及人權保障的決定。

「限聚令」之下，支聯會今日以4人為代表進行長跑；早前在網上舉行的「毋忘六四」線上跑至今則有128人報名參加。4名成員今早8時多在維園噴水池旁邊展示印上「遍地燭光」、「悼六四」、「晚上8：00 手持燭光」和「light a candle, wherever you are. Upload your photo of candlelight with the hashtag #6432Justice（無論你在何地，點起燭光，上載附上#6432Justice字眼的燭光相片）」的橫額，並在高喊「毋忘六四，越走越近」口號後起步，終點為中聯辦。

「毋忘六四」長跑全程約15公里，將會途經多個香港市民支援八九民運遊行集會的歷史地標，希望讓跑手、市民及遊客重拾該段「不想回憶．未敢忘記」時刻。約近11時，支聯會長跑代表抵達香港大學國殤之柱。

蔡耀昌起跑前被問到六四集會若被警方拒絕，該會有否準備「後備方案」時稱，該會一直有評估當前局勢，研究不同情況，但現階段仍是努力爭取與警方討論，希望警方回應該會合法的遊行和集會訴求。他認為，無論面對何種逆境，香港巿民都可用自己的力量和方式，表達毋忘六四的決心。

蔡耀昌：今年可能要喺監獄悼念六四 我都會繼續悼念

對於自己和該會副主席鄒幸彤有官司在身，今次或是兩人短期內最後一次六四長跑，蔡耀昌稱兩人在任何逆境下都會堅持信念，「就算我自己，今年如果不能喺一個自由嘅地方悼念六四，可能要喺一個封閉嘅監獄入面悼念六四，我都會繼續我哋嘅悼念」，並認為香港人只要信念不死，平反六四運動一定可以走下去。

問到該會會否改變被指涉違《國安法》的「結束一黨專政」綱領時，蔡說，支聯會面對越來越多的壓力及挑釁，不會逐一回應，因為不知道有關說法背後代表哪些力量，但他強調支聯會的立場清晰，重申爭取平反八九民運是該會的工作核心，會繼續以和平合法理性方式，與港人攜手直到公義得到彰顯」。

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