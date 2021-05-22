香港人說到過海，通常只會聯想到塞紅隧，或者在金鐘月台上衝刺。渡海小輪稱霸維港的時代，被1972年誕生的海底隧道，和1980年可以過海的地鐵終結。不過在平行時空下的另一個香港，並沒有海底隧道，連接港九兩岸的是一道跨港大橋。

維多利亞港上的維多利亞大橋

維港上興建跨港大橋的構思在1920年代已出現，因為當時開始有汽車往來港九的需要，不過因油蔴地渡輪公司反建議推出汽車渡輪，大橋計劃於是被擱置20餘年。到1950年代，汽車渡輪開始無法應付戰後急增的汽車數量。商會抱怨貨車在汽車渡輪碼頭往往要輪候數小時，如果單純增加渡輪班次甚至增設碼頭，最終仍肯定無法追上需求。於是，大橋計劃再被提出。

據當時報章報道，會德豐公司旗下的夏利文置業公司在1956年提出興建「維多利亞大橋」的建議，大橋將採雙層設計，上層九龍往港島南行至灣仔摩理臣山，下層港島往九龍北行至尖沙嘴漆咸道，總長8,760英呎。橋身離海面高170英呎、寬28.5英呎，橋上公路兩旁一邊行人，一邊行單車和電單車，預計造價1.52億元。

當時大橋計劃呼聲甚高，人們幻想維港將有一道媲美三藩市金門大橋的宏偉地標而興奮，政府甚至為此保留摩理臣山地皮多年。

其後維多利亞城市發展公司經政府委託研究後，在1961年再提出紅隧和維多利亞大橋兩個方案。兩個項目選址相同，分別造價2.83億元及2.36億元。大橋似乎是大部份香港人較心宜的方案，但其後被發現有難以克服的技術困難。

研究報告指出，維港海床的硬度不足以興建橋墩。而且大橋最高點達400米，或對在九龍啟德機場升降的飛機構成威脅，但如果反過來降低橋高，則可能令船隻無法通過。60年代更出現多個巨型颱風，人們質疑即使技術足以抵擋，交通也可能不時受阻。最終，政府在1963年5月徹底否決維多利亞大橋方案。

一路向西的西面通路

大橋之夢最終幻滅，但在此前，其實有更瘋狂的幻想方案。1957年，時任市政局議員屈臣提出在維港西面的吉列淺灘（Kellett Bank）大幅填海，再以低橋連至昂船洲並駁往深水埗，是為「西面通路計劃」。

不僅建築時間較其他方案快、造價較低，最重要是能靠賣出填海得來的土地，完全抵消建造成本甚至可獲利。不過缺點相當明顯，將吉列淺灘填成一個大島後，船隻將幾乎難以從維港西面出海，所以其後已被否決。

鳴謝 陳志華 香港史學會 長春社文化古蹟資源中心

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