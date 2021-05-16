梁振英任特首年代時任運輸及房屋局局長的張炳良接受Now新聞台《大鳴大放》訪問時透露，當年加入政府時，獲邀負責房屋及土地規劃政策，但「拆局」計劃最終失敗而改變範疇，他認為香港政治結構落後，問責局需要較大改組，而過程中立法會不應過份介入。

梁振英2012年當選特首後，曾推出五司十四局的政府改組方案，包括加入兩名副司長，增設文化局及科技局，而運輸及房屋局會與發展局會重組職能，土地及房屋政策交由一政策局掌管，運輸分由另一個局負責，但方案最終因立法會拉布胎死腹中。

前運輸及房屋局局長張炳良於Now節目中指，立法會本來不應介入太多涉及行政上的改組，他指，「立法會只是負責審議撥款，但往往因為要修改法例，若議會拖着那些法例的修改，便令改組變得很艱難，也令不論由誰擔任行政長官也覺得不要這麼煩，盡量不改組比改組好」，「有時世界、環境變了，有些新的政策範疇需要人處理。」

當年邀請他加入政府、盛傳有意再選特首的梁振英於其Facebook截錄張炳良相關言論報道，並指「同意」張所指：「香港政治結構落後，#問責局需要較大改組，而過程中立法會不應過份介入。有時世界、環境變了，有些新的政策範疇需要人處理。」

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