一直主張「溫和中間」路線的學者袁彌昌早前在報章撰文，質疑北京以為透過大幅修改選舉制度後，只要加快起樓和進行財富再分配，香港問題即會「迎刃而解」的想法，只是建基於多年來評論人士的論述，不一定能「經得起事實的考驗」。袁彌昌接受《蘋果》訪問時解釋，過去不時與內地研究香港問題的人員交流，坦言很多內地人員的論述「都冇乜調查同研究」，只識投中央所好，認為中央若將香港未來押注在相關人員的「簡單歸因」想法之上，香港的前景「令人感到特別不安」。

記者 林俊謙

袁彌昌於訪問中以2019年反修例運動為例，指當年政府在建制派主導的立法會和區議會下，完全未能掌握香港社會的暗湧，擔心隨着立法會再趨向「清一色」發展，香港的社會問題只會「再谷大啲、谷多啲，冇人知道係點」：「2019年建制派嘅優勢，已經令佢（港府）可以一意孤行去做（逃犯條例）呢啲嘢，而家佢哋全盤掌控、全面管治，加上立法會本身個反饋亦欠奉，又或者佢本身都唔想再聽，咁會唔會有一個更大嘅暗湧出嚟？」

對於中央近年先後推出《國安法》及大改選舉制度，袁彌昌認為與2019年反修例運動直接相關，「運動嗰面贏得太盡，你corner咗北京，搞到佢一定要咁樣」。他指反修例運動初期，港人透過和平方式發聲，的確做得不錯，可惜一直不懂將運動轉化成與中央的談判；中央和港府亦未見讓步，而調查警察處理示威時的做法，更導致香港極不穩定的局面。

他慨嘆在社會兩極化下，昔日如曾俊華、曾鈺成和田北俊般的「淺藍」政治人物已經「去到被滅絕嘅狀態」，認為立法會現時並無議員能代表「淺藍」的政治光譜發聲，「比較開明嘅有謝偉俊、田北辰、鍾國斌，但大家都知道佢哋係身不由己，都講唔到真話」。

問及可曾游說妻子、新民黨議員容海恩為「淺藍」人士發聲？袁彌昌指妻子和新民黨主席葉劉淑儀原適合擔當有關角色，但由於葉太是保安局局長出身，外界期望該黨作風「要左啲、強硬啲」，加上該黨定位「有啲混亂」，有時亦「身不由己」、要接受中央的「硬任務」，故難以改變目前的政治定位。

「入得立會某程度是中央欽點」

近期不少中間派鼓勵民主黨繼續派人參選，袁彌昌是其中一人，但他坦言現時不便講得太多，因不想對該黨施加額外壓力，認為目前「邊個越講呢啲嘢，只係令佢哋更加難入返去（立法會）」。

事實他對民主黨繼續派人參選不樂觀，指該黨9月作出決定前要先經歷6.4、7.1、7.21、8.31等敏感日子，加上大批民主派區議員或因政府宣誓制度被DQ，認為政府處理上述事件的手法絕對會左右民主黨最終決定，他亦不諱言：「其實你今時今日入得去（立法會），某程度都係（中央）一種欽點，呢個真係避唔開，所以我覺得民主黨要做呢個決定都好難。」

至於他又會否再參選立法會？袁表示仍要觀望，但稱至今仍認為若民主派不再參選，自己作為「中間派」就應該參選，希望在建制派主導的立法會發揮制衡作用，在立法會「講返啲真話、講返啲人話」，包括在中央推出有爭議性的政策時，為港人「劃返條線出嚟」，反映香港真正民意，直指：「建制派而家已經變成『國家隊』，唔會劃呢條線。」

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