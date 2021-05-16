「突然有一日，喺WhatsApp收到一張腳揈揈嘅相，喺大廈天台……」吳嘉恩老師3年前一天上課時，收到缺席學生一個短訊，便與學校社工趕赴學生樓下。電話中一句「我好肚餓，不如你同我落去食碗粉先？」將危站學生從生死邊緣拉回。執教鞭10年的吳老師，每年的學生多是貧苦無依，充滿各種奇難雜症，曾1個月內被兩次推跌工傷，卻堅信教育不只是工作，更是一份要陪伴學生成長的使命，認為「冇頑劣嘅學生，只有等待被愛嘅學生」。

在葵涌男校天主教慈幼會伍少梅中學任教中文科的吳嘉恩，回想收到危站學生短訊一刻十分慌亂，衝進校長室求助並和社工商討對策，回覆的短訊卻是「你食咗飯未？」終於趕到學生樓下，社工相信學生緊張老師，應趁機分散注意力，建議她不要上天台，致電他說：「我好肚餓，不如你同我落去食碗粉先？」結果學生真的從天台走了下來，跟她去「食碗粉」後回到學校。

「我同佢從來都唔會再提呢件事。」這個學生現於大學讀中文系，間中會回校找吳老師吃飯，但這件事永遠「在心中」。另一個當年企跳的學生，早前請她到自己家中，親自下廚宴請老師。教中文的吳老師相信，同學心中會有感激的話，笑言「可能我哋語文教得太差，冇表達能力！」教男校多年，她說「男孩子從來都唔會同我『講呢啲』，但佢哋錫老師呢，佢哋會做」。

前輩教路：「坐喺度教唔到書嘅」

吳老師在訪問中念茲在茲的，是與學生之間的關係。伍少梅中學是她第一份學校工作，一做便是10年，由教學助理做到中文科主任，她認為學校的精神就是要陪伴學生。初入職時，前輩叫她「唔好坐喺度，坐喺度教唔到書嘅，落去同學生打波」，她初時不明所以，但當師生關係建立後，學生遇到疑難時便會向老師求助，「當佢有事仲識搵我，或者就係教育嘅意義」。

班上學生不少是劏房戶、低收入、單親，甚至有特殊學習需要，吳老師坦言這幾年的班主任生涯特別辛苦，他們中一入學那年「頭一個月我工傷咗兩次」，都是因為被學生推跌受傷，但她仍堅信「冇頑劣嘅學生，只有等待被愛嘅學生」，繼續關懷學生的需要。

罰學生非老師使命

學生欠交功課，吳老師不只會催交和「記小過」，而會多問一句原因，試過因此知道學生父母吵架，她跟進關心其需要，「收唔到咪聽日收，最緊要係學生，重點唔係份功課」，「記咗個小過只係完成咗我老師嘅工作，但冇完成到我老師嘅使命」。

吳嘉恩獲得第九屆司徒華好老師獎，同校的生物科主任黃瑋俊亦在新晉老師組得獎，是首次兩名得獎老師來自同一學校。校長李建文表示，提名老師是希望用具體行動，表達對兩名老師的欣賞，對他們亦獲外界認同感到感恩和興奮，相信在好老師的循循善誘下，可以教出更多好學生。

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