位於葵涌的天主教慈幼會伍少梅中學是一所男校，老師為引起學生學習興趣各出奇謀。以女教師為主的中文科團隊為挽救「零收視」的說明文課堂，克服恐懼在學校養曱甴甲蟲，讓學生觀察昆蟲學寫文章。生物科老師則用貨櫃在校內建「eco lab」養蛇養龜，望學生能學會尊重生命，更與中文科合作辦命名比賽，學生學習知識之餘也訓練學生的聽、說、讀、寫。

「男孩子最鍾意講咩？唔係屎、尿、屁，就係蟲。」伍少梅中學中文科主任吳嘉恩說，說明文是中文科最沉悶的課文，同事之間不時戲稱「零收視」，於是她毅然決定全校本製作說明文單元，與生物科合作跟學生「玩蟲」。將主題換成學生有興趣的昆蟲，學生「即刻知道咩係數字說明，咩係舉例說明、比較說明，咩都識晒」，她更在當中加入品德情意，讓學生寫「昆蟲俠」的故事，希望可以做到「文以載道」，令學生成為「一個有諗法、對社會有貢獻嘅人」。

中文科團隊九成都是「嬌滴滴」的女士，自然對於養甲蟲、講曱甴有所抗拒，吳老師坦言自己都「勁驚」，但明白學生學習語文的動機薄弱，加上社經地位不高，識見局限其寫作內容，老師需要多行一步。她笑言「我哋做嘅時候最苦，學生就學得最樂」，反之繼續教《最苦與最樂》等陳年範文，雖然老師最易掌握，但社會不斷進步，「用返以前嗰套嚟教學生，其實細路仔係咪真係學到呢？係咪真係開心呢？」

學生從懶散變得主動

該校今個學年亦在操場旁新設貨櫃改建而成的「eco lab」，負責的生物科主任黃瑋俊說，領養球蟒、紅腿象龜兩種受保護動物，是希望學生可當牠們是「一家人」，從中學會保育動物和尊重生命。黃說，龜會跟學生招手「hand hand」，互動性強，更能培養學生的責任感，有懶散學生由「嫌污糟」不願幫忙，到主動為其清理排泄物，更漸漸變得主動，在課堂上更願意發問。

「eco lab」的小動物亦促成了生物科與中文科另一次合作，生物科提供動物的資料，由中文科舉辦命名比賽，讓全校學生了解動物的資訊，並提出合理的原因為其命名。學生可繪畫配文字解釋，老師揀選每隻動物3份入圍作品，並邀請學生拍片解釋，由全校公投決定命名。中文科吳老師解釋，活動中同學要閱讀資料、文字解釋、口頭介紹等，已包括聽、說、讀、寫等語文學習重要元素，形容是「落地」的學習活動。

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