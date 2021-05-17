前年6月9日，103萬市民參與反送中大遊行，其間有社民連成員被指越過警方封鎖線，並且肩撞一名警長的胸口，早前經審訊後被裁定襲警罪成。裁判官劉綺雲今判刑時指，被告蓄意襲警，當時更攤開雙手大叫：「出嚟！出嚟！」目的必然是著警方開路，並非一時衝動。而被告的行為會鼓勵他人仿效，造成漣漪效應，嚴重破壞社會秩序及公眾安全，且被告沒有悔意，必須判處阻嚇性刑罰，判他入獄半年。辯方立即提出保釋等候上訴申請，惟遭劉官拒絕。

被告謝寄安（26歲）報稱文員。控罪指他於前年6月9日在軒尼詩道與堅拿道西交界襲擊在正當執行職責的警長34376伍兆康。

劉官早前裁定被告襲警罪成，今判刑時指被告於求情信中稱日後會退出政黨，以免引起不誤會。然而，劉官縱觀被告寫的求情信及背景報告，認為被告沒有顯示悔意。根據近期有關襲警罪的判刑覆核案，上訴庭亦指出不會姑息或縱容，否則警隊士氣會大受打擊，前線警員執勤時未能得到保障。

劉官指本案有加重嚴重性的情節，形容當時多人起哄，被告蓄意襲警，更攤開雙手大叫：「出嚟！出嚟！」目的必然是著警方開路，並非一時衝動。被告的行為會鼓勵他人仿效，造成漣漪效應，嚴重破壞社會秩序及公眾安全，且沒有悔意，必須判處阻嚇性刑罰，遂以入獄7個月為判刑起點，考慮被告對社會貢獻良多，扣減一個月，判被告入獄半年。

官於裁決時指警長沒理由會使用不必要武力

辯方今求情稱，被告背景報告相當正面，被告母親當年因過期居留而被捕，他幸得女警安慰。他感謝女警，故一直以來對警方沒有負面看法或偏見。辯方又形容今次是個別事件，事發於電光火石之間，被告當時沒有裝備，警員亦非身受重傷，本控罪沒判刑指引，望能輕判。

辯方又呈上21封求情信，信件由被告、被告家人、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、港大社會工作及社會學系教授何式凝、東區區議員曾健成等人。信件指被告有良好品格，經常探訪老人，關心基層及弱勢社群，為人有承擔，樂觀積極，不斤斤計較，為人友善，絕非撩是鬥非之輩，更協助因擺地攤而被食環署票控的七旬老婦，為她籌措罰款。

被告聆訊時自辯供稱，當日在軒尼詩道東行線行人路上尋找一名義工，正當打算越過封鎖線返回社民連街站，卻被一名警員掃跌眼鏡，遂上前拾回。惟涉案警長突然從後捉住被告雙臂，將他向後扯跌，二人雙雙倒地。警長被壓在被告身下，隨即有警員扶起二人，並指控被告襲警。被告最後遭鎖上手銬帶上警車。

劉官早前在裁決時指辯方案情不涉及被告逃走或反抗，警長沒理由會使用不必要武力，批評被告說法是「堆砌出嚟嘅藉口」，裁定襲警罪成。

【案件編號：ESCC362/20】

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