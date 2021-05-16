財政司長陳茂波昨日在網誌預期，本周公佈的最新失業率及就業不足率，將會進一步顯著下降，意味香港失業情況會進一步好轉，但有工會中人說，對一般打工仔而言，其實仍然未感到實質改善，事實上最影響基層打工仔的零售及飲食業，不論薪酬還是職位空缺，仍未有明顯大幅改善，有業界人士直言，相信短期內中港全面恢復通關可能性不大，難靠內地客增加生意，目前只有寄望即將推出的消費券刺激市道。

有工會中人指，雖然上月公佈失業率數據顯示，零售及飲食業失業率已有改善，但仍大幅高於整體失業率6.8%，而更重要的是，有關行業的打工仔感受不到實質改善，「政府話情況好咗，但我哋接觸到嘅工友情況係，失業嘅仍然難搵工，即使有都係散工，又或人工偏低；至於仲有工做嘅，唔係工作量多咗，就係冇人工加」，所以他指，即使本周公佈失業率及就業不足率數據再有改善，「未必反映到打工仔實際情況」。

業界寄望消費券打救

有業界人士說，雖然零售、飲食業在上兩個月有明顯升幅，但全因去年同期基數低，實際上行業情況只算止跌回穩，未算復蘇，特別是短期內旅遊業及內地自由行難回復，「睇下尖沙嘴、旺角幾多吉舖就知，點可能話市道已好返，可以請返人」。

其實陳茂波在網誌也說，就業市場能否持續改善，甚至帶動薪酬回升，讓打工仔感受到經濟及就業環境好轉，仍要視乎疫情是否進一步有效受控，業界人士直言，目前只有寄望即將推出的消費券，希望可刺激本地消費。

季陶

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