不少人都是「芝士控」,但消委會測試市面40款芝士樣本,發現7成樣本屬「高脂」,當中總脂肪含量最高是city’super的一款羊奶芝士,每100克含37.7克,其飽和脂肪酸含量亦最高;2款包裝聲稱為「較低脂」的加工芝士樣本,「安怡高鈣較低脂芝士」及「芝司樂較低脂芝士片高鈣起司 」,但不屬「低脂」食物;有4成半更是「高脂」又「高鈉」。另有8款產品的營養標籤標示值,與測試結果有差距,當中「總統牌」一款車打芝士片的反式脂肪酸含量,測試結果高於標示值約83%。

消委會在去年12月至今年2月從超市、食材店及百貨公司凍櫃及芝士專櫃搜集了40款芝士樣本,測試涵蓋防腐劑、微生物及營養素含量等。測試發現,29款樣本達「高脂」食物水平,即每100克食物含超過20克總脂肪。其中city’super一款羊奶/山羊奶芝士樣本的總脂肪含量最高,每100克含 37.7克;一個成年人食用一份(26 克)便會攝入9.8克總脂肪。另外,2款高鈣加工芝士樣本:「安怡高鈣較低脂芝士」及「芝司樂較低脂芝士片高鈣起司 」的總脂肪含量仍分別達 14 克及 13.4 克,不屬「低脂」食物(每 100 克食物含不超過 3 克總脂肪)。

測試亦發現,逾25款樣本達「高鈉」水平,即每100克固體食物含超過600毫克鈉。其中「安怡高鈣較低脂芝士」的鈉含量最高,達1,660毫克;若以一個成年人每日攝入2,000千卡計算,食一片便會攝入約345毫克鈉,佔世衞建議的每日上限約17%。而全部加工芝士樣本中,只有「雪印Cheese for Kid」不屬「高鈉」食物,至於28款天然芝士中,有一半屬「高鈉」食物。

總統牌車打芝士片反式脂肪酸含量高標示值約83%

另外,消委會發現部份產品營養標籤標示值,與測試結果有明顯差距,如「總統牌Natural Scottish Cheddar Slice Cheese」的反式脂肪酸含量的測試結果,高於標示值約83%;「Parmigiano Reggiano Organic PDO Cheese aged more than 12 Months」及「Devondale Original Sliced Cheese High in Calcium」的鈣含量測試結果,分別少標示值約24%及21%。「La Cremerie」的鈉含量的測試結果則高於標示值約44%。

此外,有4款預先包裝樣本的營養標籤標示反式脂肪含量為0,但測試結果顯示其每100克含超過0.3克反式脂肪酸,包括「Essential Waitrose & Partners」、「Organic Valley」、「Tillamook」及「Sargento」,消委會已轉交食安中心跟進。

測試亦發現,有2款芝士樣本檢出丙酸(propionic acid),包括「La Cremerie Bonchoix Le Camembert de Normandie」及「YATA意大利牛奶硬芝士」,分別檢出每公斤含152毫克及1,226毫克,檢出量未有超出法例要求上限,但預先包裝的「La Cremerie 」樣本包裝資料未有標示含丙酸。此外,有9款樣本檢出山梨酸(sorbic acid),每公斤含27毫克至977毫克,檢出量同樣未有超出法例要求上限,但當中的預先包裝樣本「Perfect Italiano」的食物標籤亦未有標示。

