【本報訊】為人詬病的竹篙灣檢疫中心膳食服務有望改善，國泰航空飲食服務公司昨日向本報證實，收到提供竹篙灣隔離營餐飲服務的邀請，並已遞交報價資料，但國泰並無交代報價金額。《南華早報》報道則指，當局亦有邀請其他食物承辦商報價。

去年起提供商務飯盒

國泰航空飲食服務公司屬國泰航空全資持有，其網頁顯示，該公司每日平均生產8.3萬份膳食，最高生產量可達14萬份，其於今年1月發佈的最新雜誌「Food for Thought」中提到，因應疫情，航班服務大減，故去年7月起提供商務飯盒服務，每個飯盒售39元，送餐範圍為機場及東涌一帶，暫時未知國泰供應竹篙灣檢疫中心的飯盒的水平及價格。

衞生署表示，會採用有為檢疫中心提供膳食的相關經驗及過往表現良好的膳食供應商，相關招標及採購亦按照政府採購的規例處理，亦就招標要求、物流配送、飯餐分發安排等作進一步檢視及研究，以避免同類事件再次發生。

竹篙灣檢疫中心的「劣食」為人詬病，曾出現「粟米肉餅磚」等菜式，早前更懷疑發生集體食物中毒，其後提供膳食的丹尼食品有限公司遭撤換。衞生署於本月7日巡查涉事公司，發現其食物室不潔及保存食物溫度不當，已向負責人展開檢控程序及發出口頭警告，並撿走食物樣本化驗，結果發現其中一個食物樣本受蠟樣芽孢桿菌污染。

《立場新聞》日前報道指獲得丹尼食品提供予衞生署的單據，顯示公司在3月26日至4月29日期間，為竹篙灣提供逾1.1萬個飯盒，涉及金額為17.74萬元，即飯盒價格僅16元。報道亦引述業內人士稱，政府以價低者得招標，導致供應商在成本受限制，難確保食物質素。