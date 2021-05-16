警隊國安處處長蔡展鵬涉嫌光顧無牌按摩店事件既是警隊及特區政府的醜聞，更可能涉及國安這件頭號大事，無怪建制派中人大力護航。只可惜，他們不知是水平低還是根本不明白國安是甚麼一回事，提出的辯解完全站不住腳，只能貽笑大方。就以有法律專業背景的謝偉俊議員為例，他為了替醜聞降溫，居然好意思說光顧無牌按摩店事件「好小意思」，比「衝紅燈」更不值一提，呼籲大家不要上綱上線。據他解釋，光顧非法按摩店的顧客並沒有犯法，不會被刑事檢控，猶如光顧賣淫場所的顧客不算犯法及不會因而被捕一般。

公眾期望高 涉案損中央形象

謝議員的說法實在可圈可點。由於蔡展鵬案件警方公佈的資料極少，警務處長鄧炳強只是在記者再三追問下才證實案件主角是蔡展鵬，其他內情基本上是個謎；在這樣的情況下謝議員把光顧非法按摩店與賣淫場所作類比，只會引發更多不好的印象及揣測，對蔡先生及警隊的聲譽肯定有不良影響，形同落井下石。

至於把蔡的案件說成比衝紅燈更輕微肯定是比喻失當。首先，衝紅燈絕不算是輕微過犯，隨時引發嚴重交通意外，造成肇事者及其他人傷亡，絕不應輕視。而且，警隊是香港重要執法機構，不管是公眾、法院都期望警員特別是高級警務人員知法守法，彰顯法律及執法公正。以往不少高官、議員座駕在公路上超速或不當「cut線」被市民投訴，已被要求好好解釋，以免予人有特權階級之感。今次蔡展鵬涉嫌光顧非法按摩店，情節比不遵守交通規例嚴重得多，公眾自然有更多疑問，要求有更合理解釋，不可能如一般司機衝紅燈般抄牌扣分罰款了事。

何況，蔡展鵬是新成立的國安處首任處長，任重道遠，既負責香港內部保安，更要為整體國家安全出力。這樣位高權重角色敏感的執法者牽涉不當以至非法行為，影響的不僅是他個人聲譽或警隊聲譽，不僅是特區政府的威信，還會損害中央政府的形象。謝議員居然把如斯事關重大的事跟「衝紅燈」相提並論，還認為比犯交通例輕微，只能說是不知輕重。

倘被捉「痛腳」 恐礙處方工作

公眾最關注的是，案件會否對國安處的工作、對保護香港、國家安全有沒有甚麼不利影響。「非法按摩店」是一個含意不清的說法，可能是沒有或未及時申請牌照的處所，可能是提供「額外」服務的地方，也可能是由犯罪集團操縱的地方。若果蔡展鵬光顧的非法按摩店由犯罪集團經營，他便可能因被掌握不利材料而受脅迫，到時國安處的工作以及敏感資料保護就會出現問題。事實上警務處長鄧炳強在記者會上多番強調蔡展鵬的案件不影響國安處的運作及國安工作，由此可見警隊高層深明案件的敏感性及重要性，必須及時安撫人心。謝議員難道認為警隊最高層對案件小題大做？

目前，涉案的蔡展鵬仍在休假，案件則由有組織罪案及三合會調查科負責跟進。在有調查結果以前，當然該按普通法的「無罪推定」原則看待蔡先生（不該像近期很多涉及國安的案件那樣未審先扣押及坐牢），並讓O記有足夠時間作出全面及深入調查。問題是當前政府及警隊對新聞消息封鎖甚嚴，蔡展鵬案件發生一個多月才在傳媒「爆料」後曝光，意味警隊長時間把公眾蒙在鼓裏，並只有在逼不得已下才公佈。像這樣的做法非但說不上開誠布公，還予人以故作隱瞞的感覺，徒添公眾及國際社會疑慮，擔心香港連透明度也灰飛煙滅。

為免案件引起更大的憂慮及反響，警隊有必要盡快完成調查工作並向公眾交代事件，包括蔡展鵬在案件中是否有過失、責任及個人去留等。只有這樣才能顯示警隊沒有、也不會護短，才能平息公眾疑慮。若長時間拖延甚或隱而不報，各種傳言猜測只有更多，對警隊、政府誠信打擊只有更大。

盧峯

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