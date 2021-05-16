【本報訊】政府規定全港外傭需於本月15日至30日作第二輪強檢，昨為第二輪強檢首個周日，中環愛丁堡廣場流動採樣站內，外傭毋須排隊便可直接檢測。有工會接到外傭投訴，指有勞工處人員及警員在公園等地截查外傭，要求出示陰性結果證明，又詢問有否接種疫苗，工會認為變相向外傭施壓打針，批評截查做法歧視。

工會：施壓打針兼歧視

政府規定全港37萬名外傭接受兩次強制檢測，除已接種兩劑疫苗的約4萬名外傭，都需再次強檢。中環遮打花園流動採樣站昨人流較多，高峯時約百人排隊，有外傭響應工會呼籲，穿紅衣抗議政府指定外傭強檢屬歧視；愛丁堡廣場採樣站則較冷清，中午未有排隊場面，上次排隊兩小時的菲傭Fadima指毋須排隊便完成檢測，有外傭稱未接種疫苗，會先諮詢醫生建議。

亞洲家務工工會聯會組織幹事石姵妍稱，至少四名外傭向該會表示，有警員或勞工處人員在天后、美孚等不同地區街市及公園檢查外傭身份證，要求出示陰性結果證明，又詢問有無檢測及接種疫苗。石稱有外傭未能即場出示檢測結果，即被警察登記身份證資料，「個姐姐好驚，但佢又唔識問。」

石認為，政府早前宣佈不強制外傭接種疫苗，執法人員做法變相施壓打疫苗，當局針對外傭查問亦帶歧視且沒理據，工會已去信警方及勞工處要求解釋。勞工處指一連兩天到外傭聚集地點巡查，截至昨午四時，共抽查3,539名外傭，已向未有遵從公告的五名外傭發出強制檢測令，另有20名外傭的檢測或接種疫苗紀錄須進一步核實。