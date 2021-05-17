47名涉及參與或組織民主派初選的人士被控「串謀顛覆國家政權」，當中包括已解散的民間集會團隊發言人劉頴匡。劉從獄中來信，寄語港人不應恐懼而離去，又指港人要一齊努力抵抗移民潮，「如果香港再冇香港人，我哋為咩而坐監？」

劉頴匡指若能因坐監而令香港實現民主，即使坐多久亦心廿情願，雖曾「天真」想過，政府將所有民主派「拉晒坐監」是一件轟動之事，的確曾經引起轟動，但世界並沒改變，「就只係多咗相對出名啲嘅人坐咗監」，想像中的「政治衝擊」並沒出現，相信當權者對「詭異」的平靜同感驚訝。

劉指，每日仍有「手足」入獄，隨數字的增加更令港人放棄、離開，坦言「幫政權手製造阻嚇力、減低民主運動嘅力量已經成為手足坐監嘅唯一意義」，指這並非港人想見的畫面及想面對的現實。

「如果香港再冇香港人 我哋為咩坐監？」

他希望，自己的「苦難」能成為港人留港的理由，是振奮人心而非擊潰士氣。他指，當時明知將要承受刑責，但都選擇留港，故認為港人不應恐懼及離去，「如果香港再冇香港人，我哋為咩而坐監？」他又鼓勵港人要更堅強，證明政權濫捕策略是枉費心機，而非製造「政權成功遏止民主運動」的歷史事實。

劉頴匡呼籲，港人當務之急是要一齊出聲努力抵抗移民潮，「兄弟爬山總唔可能係我爬獅子山而你爬阿爾卑斯山」；而他最大心願是出獄後仍可見到他心愛及熟悉的香港，而非「深感決定留港坐監係人生最on X嘅抉擇」。

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