2019年10月1日反修例遊行案件，壹傳媒創辦人黎智英、支聯會李卓人及民主黨何俊仁等10名民主派人士被控組織及參與未經批准集結等罪。案件原定今早在區域法院由法官胡雅文審理，惟案中全部被告均決定認罪。其中陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁承認煽惑他人參與未經批准集結罪，並與另外六人承認組織未經批准集結罪，而吳文遠及蔡耀昌另再承認明知而參與未經批准集結罪。案件定於本月24日聽取求情，同月28日判刑。聆訊今午繼續，處理讀案情及保釋事宜。

10名被告當中，黎智英、李卓人、梁國雄及何秀蘭已身陷囹圄。今早開庭所見，梁國雄的一頭長髮已被剪短，大批旁聽人士在他進庭時起立揮手，並大叫：「長毛，頂住呀！」長毛妻子兼社民連副秘書長則陳寶瑩大喊：「喂！長毛！」並向丈夫送出飛吻，有聲援市民見狀笑稱：「望夫石呀！」

黎智英步入犯人欄時，旁聽人士則大叫：「Jimmy，加油！保重呀！」黎聞言雙眼帶笑意，向公眾席送出飛吻。

民主黨前主席劉慧卿、前立法會議張超雄、社民連主席黃浩銘等人在庭內聲援。當部份還柙的被告步出犯人欄時，他們與聲援市民紛紛揮手，並大喊「撐住呀」、「頂住呀」等打氣說話。當中有小朋友大叫「李（卓人）伯伯加油」及「毛伯伯加油」。

控方甫開庭透露，部份被告表明會認罪，但控辯雙方需要時間商討及修訂案情內容。此外，庭上將會播放時長約一小時半的涉案片段。辯方則表示，至昨日才收到控方案情，未有時間向被告索取指示，並指需依賴控方片段撰寫書面求情，建議法庭另擇日聽取求情。

在法庭休庭逾兩小時後，首四名被告陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁承認煽惑他人參與未經批准集結罪，四人亦與其餘六名被告楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英、單仲偕及蔡耀昌承認組織未經批准集結罪。

至於明知而參與未經批准集結罪，吳文遠及蔡耀昌選擇認罪，其餘8人的有關控罪則於法庭存檔，控方不予起訴。

案件下午繼續，控方將讀出同意案情及處理各人的保釋申請。

【案件編號：DCCC534/20】

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