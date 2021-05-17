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10.1遊行案︱黎智英李卓人何俊仁等10人承認組織未經批准集結罪 本月28日判刑

16分鐘前

2019年10月1日反修例遊行案件，壹傳媒創辦人黎智英、支聯會李卓人及民主黨何俊仁等10名民主派人士被控組織及參與未經批准集結等罪。案件原定今早在區域法院由法官胡雅文審理，惟案中全部被告均決定認罪。其中陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁承認煽惑他人參與未經批准集結罪，並與另外六人承認組織未經批准集結罪，而吳文遠及蔡耀昌另再承認明知而參與未經批准集結罪。案件定於本月24日聽取求情，同月28日判刑。聆訊今午繼續，處理讀案情及保釋事宜。

10名被告當中，黎智英、李卓人、梁國雄及何秀蘭已身陷囹圄。今早開庭所見，梁國雄的一頭長髮已被剪短，大批旁聽人士在他進庭時起立揮手，並大叫：「長毛，頂住呀！」長毛妻子兼社民連副秘書長則陳寶瑩大喊：「喂！長毛！」並向丈夫送出飛吻，有聲援市民見狀笑稱：「望夫石呀！」

黎智英步入犯人欄時，旁聽人士則大叫：「Jimmy，加油！保重呀！」黎聞言雙眼帶笑意，向公眾席送出飛吻。

民主黨前主席劉慧卿、前立法會議張超雄、社民連主席黃浩銘等人在庭內聲援。當部份還柙的被告步出犯人欄時，他們與聲援市民紛紛揮手，並大喊「撐住呀」、「頂住呀」等打氣說話。當中有小朋友大叫「李（卓人）伯伯加油」及「毛伯伯加油」。

控方甫開庭透露，部份被告表明會認罪，但控辯雙方需要時間商討及修訂案情內容。此外，庭上將會播放時長約一小時半的涉案片段。辯方則表示，至昨日才收到控方案情，未有時間向被告索取指示，並指需依賴控方片段撰寫書面求情，建議法庭另擇日聽取求情。

在法庭休庭逾兩小時後，首四名被告陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁承認煽惑他人參與未經批准集結罪，四人亦與其餘六名被告楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英、單仲偕及蔡耀昌承認組織未經批准集結罪。

至於明知而參與未經批准集結罪，吳文遠及蔡耀昌選擇認罪，其餘8人的有關控罪則於法庭存檔，控方不予起訴。

案件下午繼續，控方將讀出同意案情及處理各人的保釋申請。

【案件編號：DCCC534/20】

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10.1集結案黎智英組織及明知而參與未經批准集結煽惑他人參與未經批准集結
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