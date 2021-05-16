善款不足，請善長繼續支持。

-----------------------------

喜愛運動的慶伯現年73歲，擁有陽光膚色的他看不出已經與病魔搏鬥了16年。他於2004年時已確診患有第二期直腸癌，雖同年已接受了切除手術，但於駁回時未能成功，故需開造口協助排便及需永久隨身攜帶便袋，可幸是癌細胞情況尚算受控，病情於十多年間一直穩定，故慶伯當時亦曾一度重返職場，任專線小巴司機，直至8年前退休。本打算於退休後可與太太結伴遊歷香港，安享晚年，可惜妻子便先被無情病魔帶走，於2015年因血癌離世。

愛妻雖不幸先走一步，但慶伯一直沒有鬆懈下來，一直勤力運動跑步，鍛煉體魄。可幸是三年前家有喜事，女兒誕下孫女，自此慶伯便對孫女疼愛有加。

可惜好景不常，於2019年底慶伯如常跑步後往用膳時，突感最近胃口非常不佳，食量比以往少超過一半，即使劇烈運動完也同樣食慾不振，有感此情況並不尋常，故往求醫，令他晴天霹靂的消息再次來臨，他最終於2020年一月確診患上胃癌第三期，曾接受化療，但其後，電腦掃描檢查顯示他的癌腫瘤有擴大以及已擴散到胰臟及腹膜的跡象，其後數月間更已惡化成第四期胃癌，同時發現他出現自發性氣胸，肺部有脹大及爆裂情況，令心臟輕微移位，需接受胸控引流及肋膜黏連程序後氣胸得以緩解。但同時因腫瘤大至壓住胃部，令他不能進食，需靠胃喉輸營養奶，體重暴跌至不足一百磅，需要安裝支架在胃內撐大空間令他可以順利進食。

其間他曾留院四個月，並曾接受了近十次自費化療治療後，醫生建議他轉用免疫治療，每三星期一針，每針約$19,800，他獲李嘉誠基金會資助了四針，再用盡積蓄自費了四針，使用八針後，主診醫生指治療後臨床反應良好，癌指數大幅回落，癌腫瘤有萎縮及體重亦有增加，故醫生建議他持續使用免疫治療，避免停藥以免浪費之前八針理想的藥效。假如慶伯對此藥物持續有良好的反應，醫生會建議他接受為期兩年共35次的藥物療程，藥費總金額為$693,000。

他已退休多年，積蓄早已用盡去治病，而女兒和親朋好友亦已盡力幫籌錢，讓他購了數個月的免疫治療費用，確已無法再為他支付餘下數十萬元的藥費。「蘋果日報慈善基金」早前為他所籌得的善款已用盡。盼善長可伸出援手，助他像十六年前一樣打贏這場硬仗。

「蘋果日報慈善基金」懇請各位善長能支持慶伯。

「慶伯」暖流之友編號：C4741

網上捐款： http://bit.ly/applecharity

想幫人？請即瀏覽http://www.fb.com/adfundhk及https://www.instagram.com/adfundhk

-----------------------------

蘋果日報慈善基金

本基金為稅務局認可慈善機構。善款的一分一毫，將全數用於慈善用途，不會收取行政費。

本基金以不同途徑接收捐款：

- 用以長期接收及支援緊急及非緊急的有需要人士；

- 以不同的撥款專戶資助社福機構；

- 每年資助本港小學、中學及大學生在學習及課外活動上的費用；

- 與外間機構合作舉辦義工活動，供受惠個案及社會大眾參與，回饋社會。

現時，「蘋果日報慈善基金」的緊急及非緊急求助個案報道，主要在《蘋果動新聞》以網上報道形式刊登，以呼籲讀者捐款。讀者可集中在「免費專區」瀏覽。刊出報道後，求助個案會正式成為「蘋果日報慈善基金」的受惠個案／服務使用者，即「暖流之友」。每個個案均使用化名作為稱呼及使用獨一的暖流之友編號，以方便讀者進行指定捐款。

聯絡方法

電話：37516660

傳真：23076307

電郵：charity@adfund.org.hk

WhatsApp：98627828

網址：https://hk-charity.nextmedia.com

免費專區網址：https://hk.appledaily.com/free/adfundhk

Facebook專頁： http://www.fb.com/adfundhk

Youtube頻道：http://www.youtube.com/adfundhk

Instagram：https://www.instagram.com/adfundhk

捐款方法

– 以PPS或信用卡作網上捐款：http://bit.ly/applecharity（註：單一PPS慈善捐款金額不能超過港幣五千元正）

– 銀行存款：

滙豐銀行：580-198836-001

滙豐銀行轉數快識別碼（FPS ID）：3099199

恒生銀行：368-006565-001

恒生銀行轉數快識別碼（FPS ID）：3996907

東亞銀行（往來戶口）：015-514-68-01678-5

– 現金捐款（OK便利店）（向店員表示捐款至「蘋果基金」）（註：單一EPS慈善捐款金額不能超過港幣五千元正）

– 港九新界6間華星冰室分店之捐款箱（不能申領捐款收據）

如讀者市民捐款予「慶伯」，請於入數紙／支票背面寫上其C4741暖流之友編號，或把成功過賬之版面截圖，然後電郵／傳真／WhatsApp訊息／郵寄予本基金。