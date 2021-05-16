疫情爆發以來，不少巿民另闢蹊「徑」，郊遊呼吸新鮮空氣，行山成為港人假期的新消遣活動。有機構舉行全港首個大型網上策略行山賽，讓參賽者因應自己的程度，在30日內自行選擇行山路徑，累積攀升「高度」。

因應疫情，「山系」成為巿民的新興假日模式。專業越野跑及體能教練陸卓廷Plato提醒行山新手注意行山裝備，指普通波鞋只可以應付家樂徑、麥理浩徑等石屎徑，若然想向難度挑戰，應購買行山專用的運動鞋，減少「跣腳」的情況，避免發生意外。

「Perform 百峯」將於2021年6月12日至7月11日期間，舉辦香港首個大型網上策略行山賽《香港百峯行2021》，鼓勵大眾在做運動的同時，欣賞香港不同山頭的景色。參賽者可於比賽期間的任何時間及地點進行攀升活動，以獲取「攀升」高度，以相片形式記錄高度後上載到指定平台即可。至於「最高攀升」指攀升高度以米數計算，米數最多者為最高。

備急救包清水及能量補充品 不建議新手帶行山杖

雖然有不少行山「初哥」擔心行山時意外發生，總會帶備不同的物資以防萬一，惟Plato並不建議有關的做法，指行山時帶備太多的物資，反而會成為負擔。他舉例指帶備太多水會造成重量，建議行裝以盡量輕便為佳，帶備急救包、約兩公升的清水及不同的能量補充品即可。

他表示，在行山前規劃好路線，了解並設置沿路如士多等的補給位置，才是最理想的做法。他亦留意到不少人會帶同行山杖登山，指若然使用不當會成為負擔，因而不建議平常少用行山杖的新手帶同行山杖行山。

在六、七月的炎熱天氣，較易出現中暑的情況，他指出現中暑等症狀，大多是因為頭部高溫，提醒大家應以不同的措施去降溫，如用水去淋濕頭部、找陰涼的地方坐下休息及補充電解質。

提議新手試九龍灣沈雲山水庫作攀升路線

疫情肆虐下，香港的各座山頭，除了平日有行山習慣的行山人士，亦出現不少來郊外「打卡」或來透氣，以前從來沒有行山經驗的新手，他們又應如何避免出現體力不支的「爆偈」情況呢？運動手錶近年變得非常流行，Plato建議大家善用手錶測量心跳的功能，時刻留意自己的心率是否正常，且不要逞強，在出現竭力的情況時，應該先停下休息。

除了「爆偈」，行山亦可以遇到不少意外。他提醒應因應個人的能力選擇行山路徑，建議新手選擇郊野公園範圍行山，除了不同的行山徑，他亦提議新手可嘗試九龍灣沈雲山水庫的攀升路線。

帶哨子或無線電對講機 遇意外「吹雞」

早前有年輕女子命喪飛鵝山，引起社會大眾對行山求救方式的關注。行山時不幸遇到意外狀況，又應如何應對呢？Plato建議行山時帶備哨子行山，在遇到意外時「吹雞」，引起其他行山客的注意並過來幫忙。所謂「收到收唔到，唔係靠彩數」，若然是與友人結伴上山，他則提議帶備訊號最佳的無線電對講機，方便在出現意外時與友人馬上取得聯繫。

今次《香港百峯行2021》鼓勵大眾做運動之餘欣賞香港不同山色，活動亦邀請了「拳王」曹星如（Rex）挑戰8,848米高的珠穆朗瑪峰高度，即大約攀越9.2個大帽山。比賽即日起接受報名，可到《香港百峯行2021》的官方網站進行報名。