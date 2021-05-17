男警於2017年調查一宗銀行櫃員機盜竊案時，涉嫌於調查報告中訛稱事主不願意錄口供，甚至偽冒上司簽名，導致警方一度結案。最終事主不時致電追問案件進度，東窗事發。涉案男警被控三項偽造文件及一項在公職中行為失當罪，案件今在東區裁判法院開審。被告前上司、現時駐守國安處的女偵緝督察余詠雪被指默許文書助理代為在報告上簽名，余否認。

被告歐陽燊（28歲）在2011年加入警隊，警員編號13322。

被告涉於2017年4月6日、4月8日及5月17日分別偽造調查報告及偽冒女偵緝督察余詠雪的簽名。至於在公職中行為失當罪，則指被告於同年4月6日至7月20日間身為警員，在執行公職過程中蓄意及嚴重地作出不當行為，在盜竊案調查報告作虛假陳述，即案件受害人已獲得賠償及不會向警方提供口供，導致該案件終結調查。

涉案賊人Judah Emmanuel Frankel於2018年9月21日被警方拘捕。

被告調離隊伍後被揭發

事主劉家慧今供稱，2017年1月27日到軒尼詩道滙豐銀行分行櫃員機提款2,000元，離開時忘記拿錢，後來向銀行查詢，並於2月7日到灣仔警署報案，由被告負責調查案件。

劉續稱，她在同年3月至4月兩度收到「歐sir」電話，對方自稱警員13322，她記得被告在首個電話通話時稱案件仍在調查階段，需時索取銀行閉路電視影片。到第二次通電話時，被告問她當日提款時的衣著。

劉自言之後陸陸續續都有致電追問案件進度，有時沒人接聽，有時則指負責警員正放假。至2018年2月26日，她再致電追問，當時一名王姓警長向她稱，調查警員已調至其他隊伍，又問她銀行是否已退回現金，她答：「冇，如果有我就唔會打嚟追！」王則指其案件的調查已「close」。

劉今供稱，她最終在2019年取回金錢，亦得知警方於2018年拘捕涉案賊人。她強調從沒在2017年向警方表示銀行已退錢，亦沒向警方表示不予追究。

現時駐守國安處的女偵緝督察余詠雪，事發時是灣仔刑事調查隊第9隊的主管。她今供稱，每次接獲新案件，她都會委派警員調查，由警員集合證據，再由她向上級匯報案件調查進展。被告是該盜竊案的調查警員，他需要在調查報告內撰寫資料，若另由其他警員補充或撰寫資料，報告會顯示該警員編號。

控方呈上涉案調查報告，顯示被告稱接獲報案人通知，指銀行已退回2,000元，報案人以工作繁忙為由拒絕到警署再錄取口供，建議終止調查。余今供稱，由於同類案件眾多，她會倚賴及相信被告的紀錄，不會致電報案人確認她是否真的如此說過。

裁判官問報告資料會否有其他警員代為填寫，余直言「IO（指負責調查的警員）自己嘅file，唔會有其他同事做」，被告不能帶走檔案，亦必須鎖上。

稱每名調查員接手超過60宗案件

余又稱，若案件需要終止調查（closing action），必須由案件主管啟動及簽署；惟儘管涉案報告上有她的簽名，但她指該簽名並非她簽署。

余接受盤問時同意，被告為人沉默。而她駐守刑事調查第9隊時需要處理200多宗案件，同隊僅得被告在內的3名調查警員，每名調查員接手超過60宗案件。

辯方指，余默許同組文書助理代為在報告上簽名，余則強調不允許他人代簽，有關簽名不是由她簽署。聆訊下午繼續。

【案件編號：ESCC253/21】

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