前年6月15日反修例運動期間，35歲男子梁凌杰在金鐘太古廣場高處棚架掛上標語，其間墮樓身亡。梁凌杰死因研訊今踏入第6天，研訊主任傳召消防隊長王仕賢作供。王指當晚原本得悉梁願意放下鎅刀，並接受由消防人員協助返回安全位置，惟當他前往通知兩邊候命隊員時，梁突然跨出欄杆外；消防隊員見狀立即緩步上前為談判人員扣上安繩，但5秒後梁已墮樓。王指，若事主有即時危險，包括因乏力而不由自主墮下，消防都會因應自行判斷而上前營救。

消防隊長王仕賢事發時為中區消防局分隊主管，當日下午約4時半接報指太古廣場4樓工作平台懷疑有人想從高處墮下，他遂隨一輛升降台車及細搶車從消防局出動，途經金鐘道時看到穿著黃色雨衣的梁凌杰正站在工作平台上。

指梁幾次俯身向下望金鐘道 警指示消防離開視線範圍

約5分鐘後，王到達4樓平台現場，並透過平台右邊花叢觀察身高約1.7米的梁凌杰，當時梁手持鎅刀。王指因對方有武器，他與警方商討時曾表明，消防人員在梁放下鎅刀前不會上前搶救，「對拯救及被拯救者都有危險」。

王當時與警方商討營救計劃，決定由談判人員勸說梁放下鎅刀，並在安全情況下由消防引領梁返回安全地方。王又命隊員在金鐘道設置救生氣墊，另於4樓平台左右兩邊設置用作扣安全繩的高角度拯救系統，並且派員候命。

其後在警方談判人員指示下，王安排候命的消防員離開梁的視線範圍外，以免刺激梁的情緒。平台左方的消防員遂後退至圍封工地之外位置，而右方的消防員則繼續在花叢旁候命。王憶述梁凌杰危站期間，肢體動作緩慢，曾逗留在一個位置，又有幾次俯身向下望金鐘道。

王供稱，當晚6時至8時之間，王幾度獲談判人員告知，梁似乎有意接受營救方案；王每次均親自走到平台左右兩邊，向候命隊員通報情況。直至8時50分，王得悉梁願意在10分鐘後放下鎅刀，並接受由消防協助帶返安全位置，王於是再次通報隊員。

但王在前往通知右方隊員時，聽見街道傳來嘈雜聲，有人叫喊「唔好呀」。王意識到情況有轉變，故趕到右邊花叢觀察，看到梁已跨出欄杆之外，背向金鐘道，雙手交疊在鐵架上。

指氣墊越大越高緩衝及保護越強

當時有談判人員走向梁，消防亦緩步上前協助。王估計梁有即時墮下風險，故立即指示左右兩方的隊員加固扣安全繩的設施，並為談判人員在胸前扣上安全繩。王確認左方安全設施完成設置後5秒，再次有聲音傳出，當時王得悉梁已經墮下。

在死因裁判官高偉雄詢問下，王供稱當時是由他指示時任消防總隊目陳志堅打開氣墊。王知悉氣墊因遭欄杆阻擋，未能放入行人路上。

王於庭上解釋，當時估計需用上約50分鐘以拆除逾7.5米欄杆，才能放入氣墊，但因梁隨時有墮下風險，若梁在消防拆欄期間墮下，只有1至2秒時間予消防員撤離，實不足夠，並會有很高風險。王續指，當時不希望有任何因素刺激梁，故亦盡量不會發出聲響、不用無線電通訊及遠離梁的視線範圍。王又指欄杆經切割後，鋒利邊緣會影響氣墊操作。

王在裁判官詢問下又稱，現時消防處只有一個尺寸的氣墊，並指「氣墊大概合適香港嘅街道」，惟他不排除外國會有較細尺寸的氣墊。王又稱氣墊越大越高，緩衝及保護亦越強，惟裁判官一度質疑，「但墮樓一般過咗六層樓，幾高都冇用㗎啦喎」。

王重申，在有威脅或武器下，消防不會貿然作出行動或搶救；但若事主有即時危險，包括因乏力而不由自主墮下，消防都會自行判斷而上前營救。聆訊繼續。

【案件編號：CCDI481/19】

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