有市民去年4月疫情高峰過後到旺角擺檔派發防疫物資，警員以違反限聚令為由，向其中四男三女發出告票，指控他們參與受禁群組聚集。兩名男子今於九龍城裁判法院受審，其中17歲學生在審訊前認罪，被判罰款8,000元。而不認罪被告則辯稱派發防疫物資可獲豁免被控，而且該攤檔由去年2月已設置在該處，至今仍然存在，一直相安無事。發出傳票的警長則指，不認同派口罩可獲豁免。

被告分別是陳昀耀（34歲）及17歲黃姓男生，傳票指兩人於去年4月19日在西洋菜南街近奶路臣街無合法權限或合理辯解，參與受禁群組聚集。

17歲男生今認罪，其代表大律師求情指，被告在開審前選擇認罪，算是遲來的悔意，承認浪費法庭時間，但希望法庭判刑時考慮到被告案發時只得16歲，要求以罰款處理。

裁判官鄭念慈指，如在收到定額傳票當天即時交罰款，罰款為2,000元；如被告選擇不認罪，案件一旦於法庭提堂，罰則將會是4,000元，另加500元訟費款；如被告不珍惜機會，案件需法庭排期審訊，則罰則已不再是僅罰款4,500元。

指被告坐在枱前摺紙星星

鄭官續指，被告的情況更為差劣，在法庭定下聆訊日後才認罪，法庭因此可判罰款，亦可判監禁。惟被告珍惜機會，最後選擇認罪，雖然悔意不足，考慮到被告兄長願意代被告支付罰款，而且被告案發時年僅16歲，年紀尚輕，法庭接受他有一定的悔意，且非始作俑者，終判被告罰款8,000元。

據案情指，當晚7時許，警方接獲投訴，聲稱上址有黑衫人聚集。警長58187譚俊賢帶同警員24931及26122前往調查，當時看見有一個檔攤擺放口罩及噴霧等物資，有人交談食煙，有人倚路旁鐵柱站立。各人看見警察後，循不同方向四散，惟當中有四男三女沒離開，於是警方票控他們。

不認罪的被告陳昀耀今受審。警長58187譚俊賢供稱，當晚到場觀察近一分鐘，看見陳當時蹺腳坐在枱前摺紙星星，同時與左右兩旁的女子聊天。而攤檔的桌上放有口罩及消毒液體，另外有多款寫有「香港加油」、「齊上齊落」、「光復香港 時代革命」等字句的標語。

譚上前要求被告出示身份證，惟被告回應謂：「咩聚集？我都唔識呢班人。」「我坐喺度休息，條街咁多人，你又唔查佢聚集？」陳又聲稱，政府不派發防疫物資，所以市民自發派。

辯方盤問譚指，案發時市面仍然出現口罩短缺，政府直至同年5月才公佈派發銅芯口罩，譚回應稱不清楚。辯方要求譚指出，在何種情況下群組聚集可獲豁免，譚回應指工作、乘車或乘升降機等，他不認同派口罩可獲豁免。

大律師續指，該攤檔自去年2月已設置在該處，至今仍然存在，一直相安無事，指譚當日因接獲限聚投訴，便已認定被告觸犯限聚令，並擬向他發告票，令被告情緒激動。譚不同意。

案件表證成立，被告不作供，控辯雙方押後至本月25日結案陳詞。

【案件編號：KCFS500016-17/20】

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