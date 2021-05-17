前年6月15日反修例運動期間，35歲男子梁凌杰在金鐘太古廣場高處棚架掛上標語，其間墮樓身亡，死因研訊繼續。在場參與救援行動的消防總隊目廖寶迪供稱，有消防員曾嘗試捉住梁，廖亦配合捉住梁的手腕，惟梁「非常猛烈的掙扎和反抗」，因而脫手，其後看見梁吊在半空搖搖欲墜，緊接便墮下行人路上。裁判官問會否覺得梁不想消防救他，廖直言：「其實好難評估，但亦覺得佢有機會跳落去。」廖又表示如梁不掙扎，相信在四名消防員協助下應能拯救到他。

在場參與救援行動的消防總隊目廖寶迪供稱，事發當日他與隊員於下午4時38分到達太古廣場4樓。他按指示穿上救生衣及縛上救生繩，進入工地範圍待命，當時他見到梁手執鎅刀。

直至下午5時許，談判專家到場，廖接獲主管指示，指談判專家要求消防人員離開，以免刺激到梁。廖於是與隊員退出地盤，留在花糟附近候命。

梁凌杰先後叫消防及警方「走開」

到約晚上6時到7時許，主管告知廖指談判専家會游說梁自行離開，消防人員屆時需提供協助，但前題是梁要先放下鎅刀。直至8時許，廖獲告知指梁將會離開，著廖尋找安全出口協助梁離開。

但到約8時50分，廖看見原本坐在地下滑手機的梁突然站起來並爬出棚架，雙臂抱著欄杆。廖與隊員遂馬上從花糟走入工作平台，嘗試接近梁，向他謂：「你咁好危險，你上返嚟先。」梁回以一句「走開」。廖與隊員於是稍為後退一兩米，談判專家再問梁想要誰人協助，但梁只是繼續說「走開」。

稍後廖看見梁在棚架外有伸展動作，意識到他可能感到疲累，擔心他有即時墮下的危險，於是以眼神及點頭示意隊員進行拯救行動。

不見在場有人刺激梁凌杰

廖與隊員慢慢接近梁，問他：「係咪好攰，不如企上嚟？」梁沒有回應。消防員徐煒烈嘗試捉住梁，廖配合捉住梁的手腕，但因梁掙扎而脫手。廖探頭往外望，只見梁吊在半空搖搖欲墜，隨即墮下到行人路上。

廖形容梁凌杰情緒平靜，惟不願意與人溝通。在梁爬出棚架前，廖不見在場有人刺激他。研訊主任問廖如何評價自己決定進行搶救的決定，廖回應指當時梁依靠及站在不穩固的工作平台上，有隨時墮下的風險，而且梁曾有伸展動作，「開始有啲攰」，故廖即使不清楚梁會否墮下，亦決定在緊急情況下進行搶救。

裁判官問廖會否覺得梁不想消防員救他，廖直言謂：「其實好難評估，但亦覺得佢有機會跳落去。」廖亦表示如梁不掙扎，相信在四名消防員協助下應能拯救到他。廖又指梁當時是「非常猛烈的掙扎和反抗」，因此救援未能達至預期效果，但他從未評估如果梁配合救援的話，會有怎樣的結果。聆訊繼續。

【案件編號：CCDI481/19】

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