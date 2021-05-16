天主教慈幼會伍少梅中學是男校，老師為引起學生學習興趣各出奇謀。以女教師為主的中文科團隊為挽救「零收視」的說明文課堂，刻服恐懼在學校養曱甴甲蟲，讓學生觀察昆蟲學寫文章。生物科老師則養蛇養龜，望學生學習尊重生命，兩科更合辦命名比賽，學習生物知識之餘，也訓練學生的聽、說、讀、寫。

克服恐懼「玩蟲」 貼地教學

「男孩子最鍾意講咩？唔係屎、尿、屁，就係蟲。」伍少梅中學中文科主任吳嘉恩稱，說明文是中文科最沉悶的課文，同事不時戲稱「零收視」，她毅然決定全校本製作說明文單元，與生物科合作跟學生「玩蟲」。將主題換成學生有興趣的昆蟲，學生「即刻知道咩係數字說明，咩係舉例說明、比較說明，咩都識晒」，她更在當中加入品德情意，讓學生寫「昆蟲俠」的故事，希望可以做到「文以載道」，令學生成為「一個有諗法、對社會有貢獻嘅人」。

該校今學年在操場旁新設貨櫃改建而成的eco lab，負責的生物科主任黃瑋俊稱，領養球蟒及紅腿象龜兩種受保護動物，希望學生視牠們是「一家人」，學習保育動物和尊重生命。

eco lab的小動物促成生物科與中文科合辦命名比賽，學生可繪畫配文字解釋，老師揀選每隻動物三份入圍作品，並邀請學生拍片解釋，由全校公投決定命名。吳老師解釋，活動中同學要閱讀資料、文字解釋、口頭介紹等，已包括聽、說、讀、寫等語文學習重要元素，形容是落地的學習活動。