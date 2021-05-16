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【本報訊】47名民主派人士因參與初選被控顛覆國家政權罪，僅11人准保釋。其中林卓廷議辦雖已解散，但其團隊仍努力為民主黨籌款，還奉上林的親筆感謝信影印本和心意卡致謝。「快必」譚得志得知《蘋果日報》受打壓，昨特意送上一幅畫了四個橙的畫作，講獄中吃生果點滴，更寄語「冇蘋果睇？仲可以睇乜？撐住呀，蘋果！」

快必近日得知黎智英再遭保安局打壓，「佢話好多囚友聽到後心情好差，大家都擔心會被『送中』，以後香港所有嘅政治犯都會同一命運」，快必便擔當心靈治療師的角色去安慰大家，「叫大家要有心理準備，預咗會係咁，就唔使咁擔心」。他亦支持《蘋果日報》，「話九個月冇食過蘋果了，遲啲可能連睇都冇得睇，所以會憑畫畫寄意，想表達如果冇咗蘋果，香港人仲可以有咩生果食？」快必昨便送上一幅畫了四個橙的畫作，寄語「撐住呀，蘋果！」

林卓廷感謝卡贈同路人

林卓廷fb小編近日出post量減少，指「忙於處理有關阿廷的種種事宜，其中一樣就係代佢擺民主黨獎券街站」，即使林的議辦早已解散，但小編仍勉力籌款，「全因想喺萬方來難登臨之時出一分力，亦想支持一下阿廷等在囚/還柙朋友」。林和小編為答謝同路人支持，「特別準備咗少量嘅感謝卡送贈善長，封面有囚友為阿廷畫嘅畫，背面有阿廷給市民嘅親筆感謝信影印本」。