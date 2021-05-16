成都四十九中一位中學生不幸墮樓身亡。事發兩小時後，他的父母才接到通知，趕到學校被拒絕進入，不給看監控錄像，撥打媒體熱線被敷衍了事，沒有媒體願意發聲。絕望的母親在自媒體上求助，得到廣泛同情，同時也觸發了飽受官方傲慢和冷漠欺凌民眾的情緒。很多人聚集在校門，手持白鮮花，高喊「真相」。

如果不是官媒及其「水軍」提醒，人們可能還不知道，一切正常的表達都可能是專制政權的對立面，比如用白花哀悼逝者，比如從小被要求接受普通話教育的人在一起說普通話。因為「有人說普通話」、「不約而同帶白花」，聲援者被指控為「境外勢力」，四川網警執法隊微博賬號宣稱要「警惕顏色革命」。有網民調侃說，「如果你在香港講普通話，那麼你是愛國者；如果你在成都講普通話，那麼你是境外勢力」。

接下來，警方通報，孩子屬於自殺，校方沒責任。當地媒體和新華社都發了調查報道，並提供了監控畫面。這些被官方隨意操控的媒體，自稱報道了真相。對警方通報提出異議的逝者母親，從公眾視線中消失了。不僅如此，失蹤母親還遭到網暴。很多人用官媒的「真相」來辱罵和攻擊她，她的罪名之一是幫助「境外勢力搞顏色革命」。

她的支持者說，這是對傷痛中的母親潑政治污水。的確，突然間痛失愛子的母親可能完全無心參與策劃顏色革命，連孩子出事的地點都不能看上一眼的她也一定覺得無力去顛覆政權，四川網警執法隊微博賬號的政治恐嚇——「祖國今日之和平與安寧來之不易，一代代革命先烈用鮮血和生命換來的民族獨立，一代代華夏兒女用青春和汗水拼來的繁榮富強，絕不允許任何人破壞」——更是荒腔走板。但是，如果說顏色革命是指人們可上街呼籲真相，母親可要求看上孩子最後一眼，媒體可自由採訪報道的話，那麼它並不是政治污水。遺憾的是，今天的中國已沒人可討論顏色革命到底是甚麼含義，境外勢力是否真的就比境內勢力更加邪惡等問題了。

抽空內容的宣傳話術

抽空政治術語的具體內容，把它變成一根根打人的大棒，讓人們唯恐避之不及，是專制常用的宣傳話術。官方新媒體宣傳主力「共青團中央」微博賬號剛發表一篇長文〈駐華使館懸賞最高三萬美元，在中國招募「漢奸」〉，就是一個典型例子。文章稱，近日美國駐華使領館在其官網上推出2021年度的「公共外交小額贈款計劃」。該計劃擬資助中國境內的個人、非政府組織、智庫、學術機構等，用於舉辦宣介美國社會、歷史、文化藝術及價值觀的活動，並計劃為每個申請人或組織提供單筆最高三萬美元的獎金。

民主國家的政府資助個人或機構研究、介紹和宣傳人權、民主及人道價值觀，並不是新鮮事。中國官方宣傳從來不說的事實是，近2、30年來，這類資助絕大多數都流向了中國政府或者跟政府關係密切的NGO。今天，中國政府和這些組織仍享受着資助，但他們只要錢不要價值觀。如果有人連同價值觀一起接受，那麼他就是「漢奸」了。

文章說，這就是一個由美國國務院策動，打着「公共外交」幌子對包括港澳地區在內的中國各地進行宣傳滲透，以文化活動行為等掩護，向「特定人士或組織」提供資助、輸送利益，甚至策動「顏色革命」的計劃。

這類宣傳話術的訣竅在於，它強調西方政治目的，但是不談這些政治目的到底是甚麼含義。即便項目明確要求目標為「教育、文化交流、多樣性和包容性。包括擴大殘疾人、女權、LGBTQI權利和少數民族文化保護」，也因為「包括環保、女權、少數族裔等話題在美國國內是被高度政治化」而罪惡昭彰了。

政府資助研究和活動並非罪過，罪過與否要看這類研究和活動是主張民主還是壓制民主，支持人權還是反對人權。一個痛失愛子的母親的哭泣和吶喊更不是罪過——假如這些哭泣和吶喊真的能帶來保障人權和新聞自由的顏色革命，那麼她將因為正常的表達推動社會變革而成為歷史的英雄。我們在中國看到的現實是，她的聲音消失了。

長平

時事評論員