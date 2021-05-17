本港自2月26日展開疫苗接種計劃以來，至今日（17日）已是第81日，而完成首針人數約1,180,400人，當中約670,600人接種德國BioNTech復必泰mRNA疫苗，餘下約509,900人接種中國科興滅活疫苗。至於完成兩針的人數為約803,800人，當中約431,300人接種BioNTech，以及約372,500接種科興。而今日共有約29,200人接種疫苗，當中約9,200人接種科興，是自5月3日以來最多，而接種BioNTech則跌至約19,900人。在政府向公務員着手，要求接種疫苗及提供誘因下，今日預約人數約13,300人，是自5月7日以來最多。

政府今日公佈的疫苗接種數字，接種科興的人數回升至約9,200人，當中約4,500人打第一針以及約4,700人打第二針，是自5月3日錄得約9,500人接種科興之後，再次重上逾9,000人的數字。至於接種BioNTech的人數則下跌，今日僅有約19,900人接種，當中約8,000人打第一針以及約11,900打第二針。

至於預約數字，公務員事務局局長聶德權今日在立法會上，表示接種首劑疫苗的公務員，將不用接受恆常病毒檢測，否則需要每兩周進行一次後，數字再度回升，今日共有約13,300人預約，當中約8,000人預約科興，以及約11,900人預約BioNTech。

4人打完針不適送院 2人須留醫

另外，有4人在周日接種疫苗後感到不適送院，當中2人留醫，另外2人已出院。4名送院者接種科興及BioNTech各佔一半，而留院2人亦分別是接種第一針科興及第二針BioNTech。

2名留院患者分別為53歲女子，在天水圍天暉路體育館接種第一劑科興後，感到胸口不適及暈眩，5月16日下午3時58分送往天水圍醫院，情況穩定；另一名為21歲女子，在元朗體育館接種第二劑BioNTech後，胸口出疹，5月16日中午12時33分送往博愛醫院，情況穩定，兩人經治療後須留院觀察。

至於另外2名不適患者，分別在教育局九龍塘教育服務中心接種第二劑BioNTech後，全身出疹；以及33歲女子在九龍灣體育館接種第一劑科興後，出現暈眩、出冷汗及血壓下降，2人經治療後已經出院。

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