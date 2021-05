壹傳媒創辦人黎智英去年12月被控勾結外國勢力遭還柙,上月更因8.18集結案被判監,現於赤柱監獄服刑。黎智英在獄中以英文撰寫家書,稱從貼信封工作中找到喜樂,更有助其靈修。

黎智英在信中表示,年幼時曾做過童工,但此後再沒做過任何手工工作,在獄中要摺疊和粘貼啡色信封,卻發現這種工作令他很快樂。

黎更稱,現在終於知道為何修道院中的僧侶必須做手工工作,「畢竟人之所以為人,肉體與靈魂皆不可缺,我們要成為天主真正的門徒,兩者缺一不可。」

黎智英家書全文:

I have to work by folding and sticking up brown envelopes. I have done no handiwork since I was a child labor. I find manual work a joy. That helps my spiritual exercise. I know now why monks in monastery have to do manual works. For after all it is body and soul that make man. We can’t be true man of the Lord one without the other.

Jimmy writing home from Stanley. Hong Kong. May 2021.

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)