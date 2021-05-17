特區政府上年度有1,860名公務員辭職，創23年新高。公務員事務局局長聶德權今（17日）出席公務員及資助機構員工事務委員會會議時解釋，公務員離職原因各異，包括家庭、健康、獲私人市場聘任等；又透露上年度共有21位政務官辭職，總流失率約5.21%，比率屬10年間的高水平。

聶另提及，已向政府部門發電郵通知，月底為特定組別的前線政府人員實施以接種疫苗取代定期檢測，並為參與調查、視察及執法工作的前線人員訂出「名單」，若已接種首劑疫苗，將不用接受恆常病毒檢測。

上年度21名政務官辭職 總流失率約5.21%

聶德權表示，上年度公務員流失人數約為8,500人，佔實際員額約4.8%，當中退休人數約6,000人，其他則包括辭職、約滿離職和去世等。

聶解釋，公務員辭職人數中有53%於試用期離任，屬正常情況，而整體比率仍屬低水平；而辭職理由包括個人發展、家庭、健康、獲私人市場聘任等。他又強調離職涉及種種因素，並非單一因素。

被問及政務職系的離職情況，聶德權稱現時680名政務官中，有317名屬首長級職務，上年度有14位退休、21位辭職，1位被調去其他職務，總流失率約5.21%，其比率屬10年間的高水平。對上一個高離職水平為2018／19年度的約4.1%。

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今年續聘約1萬職位 填補流失

聶德權又解釋，公務員留任吸引力降低的原因，指新制公務員並沒有退休金，但政府提供公積金，待遇比強積金優厚，只是對長俸及退休金相對較沒穩定性；其次年輕一代的就業文化不同，很少會同一份工作至退休。他又提及，公務員的薪酬待遇仍與市場存競爭力，去年公務員凍薪是由於疫情下經濟環境因素影響。

他指，以往曾經因收縮而停止招聘，導致政府出現斷層，令政府相關部門發展及人手繼任有影響，故不希望停止招聘；今年則會在凍結編制情況下，繼續招聘約1萬個職位，而填補人手流失。

女性出任首長級公務員續增

聶德權又提及，女性擔任首長級公務員有整體上升趨勢，2019／20年度為逾38%；截止本年3月，18個常任秘書長中，有14個為女性，佔當中77.8%。民建聯蔣麗芸稱，部門要「陰陽協調」，又舉例指其他國家大部份首長級均為男性，認為對香港的人力資源出現不平衝。

聶指，整體女性公務員比例增加，是反映香港整體勞工情況；而招聘過程公平，有能者居之，但指女性勞動力較高的課題需要再作研究，又笑指：「由讀書嗰陣開始，喺某個級別，點解女性會佔優，都有好多原因。」重申政府部門會提供資源讓他們發揮。

他在會上亦透露，其他政府部門正商討資助機構員工的宣誓安排。

月底為特定組別前線政府人員以接種代檢測

另外，負責推展疫苗接種計劃的聶德權指，當局會在本周內開始疫苗外展接種服務，若有行業及機構有一定數量願意接種，及有地方提供予醫護及行政人員，當局屆時會作安排，並期望熟習流程後再作推廣。

他指，並無統計公務員接種疫苗的數字，但相信其接種率較整體社會接種率高。

聶另提及，已向政府部門發電郵通知，將於月底為特定組別的前線政府人員，實施以接種疫苗取代定期檢測，估計將有數以萬計。當局另會為參與調查、視察及執法工作，又或會在高風險工作環境的前線人員訂出「名單」，若他們已接種第一劑疫苗，將不用接受恒常病毒檢測，否則需要每兩周進行一次。他重申，公務員要主動接種疫苗，政府允許他們於上班時間接種，若接種後感不適可申請病假，但不需出示病假紙。

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