前年9⽉29⽇多國同步進⾏「全球反極權遊⾏」，在本港演變成港島多區的衝突，近百人被控暴動。當中兩名案發時分別年僅14歲及15歲的男生被指在政總外犯案，今在區域法院認罪。控方庭上播放一段GoPro鏡頭拍下的片段，顯示拍片者與示威者十分靠近，並曾應示威者要求幫忙拉住可發射物品的巨型橡筋。辯方求情時透露兩人分別患有過度活躍症及抑鬱症，惟不希望兩名如此年輕的被告要還押小欖精神病治療中心，等候索取精神科醫生報告；控方不接受，法官郭啟安最終下令兩人還押小欖候判。

陳姓男生及廖姓男生兩人現已屆16歲。處理本案的律政司高級檢控官徐倩姿今透露，將認罪的兩人與同案逾40人的案件分拆處理。本案共有三名被告，控罪指上述兩人與文家健於2019年9月29日在金鐘政總外一帶參與暴動。同案文家健早前已缺席聆訊，現時仍未能得知他身在何處。另由於陳姓男生剛滿16歲，辯方申請撤回早前法庭頒下的匿名令。

兩被告認罪後，控方先在庭上播放案發片段，包括閉路電視、媒體片段。其中包括一段GoPro鏡頭拍攝的片段，拍攝者身份成疑。片段中拍攝者將GoPro放在身上，並穿上黑色手袖及勞工手套，鏡頭以第一身角度拍下示威者的行為。

片段拍下有示威者拾了一袋磚，拍攝者靠近，拿了一塊磚後又放下。另有示威者向拍攝者高呼「幫手拉住」，拍攝者遂幫忙拉住可發射物品的巨型橡筋，但鏡頭沒有拍下有否發射物品。控方指此片段是為證明政總外牆的玻璃是遭示威者打碎。

官要求兩人見醫生後返回壁屋懲教所

陳姓男生的代表大狀初步求情時指，被告案發時只有14歲。案發後，被告參加「Project Change蛻變計劃」，該計劃由心理學家等專業團隊，向參與反修例社會運動並有案件在身的青年提供心理輔導服務及支援。團隊評估報告顯示被告自小患有過度活躍症，但一直沒有得到正視。辯方希望法庭先索取被告的院舍報告，留待下次求情。郭官關注是否需要為被告索取精神科醫生報告，辯方大狀指被告年紀太小，不希望他還押小欖。

而廖姓男生的代表大狀再播放案發閉路電視片段，顯示有人拾起地上的東西再交予被告，並指被告當時有些遲疑。被告曾向政總投擲物品三次，思考後知道自己不正確，故在人群中後退。被告已反省、有悔意、只是一時衝動受影響犯案，並已主動由去年11月開始接受輔導。辯方指被告因有抑鬱症，同樣不希望年輕的被告要還押小欖索取報告，建議兩人還押壁屋，如要見精神科醫生才再申請外出會見。

郭官指，他向懲教署查詢過，如要索取精神科醫生報告，被告便須還押小欖精神病治療中心，並指如控方同意辯方的評估報告，法庭不一定要堅持索取其他評估報告。法庭一度休庭讓雙方討論是有否有其他可行方案。

惟休庭後，控方表示不接受辯方的報告，不能確認其報告內容及過度活躍症對被告的影響。法官指若然如此，兩名被告則無可避免地要還押小欖，等候索取精神科醫生報告，以確認精神健康狀況。郭官要求懲教署在兩人見過醫生後，安排兩人返回壁屋，讓兩人毋須長期還押小欖，但細節由懲教自行處理。

案件押後至6月7日作進一步求情及判刑，其間亦會索取更生中心、勞教中心及教導所報告。

兩被告在夏慤道被制服拘捕

案情指，2019年9月29日有人發起「全球反極權大遊行」，遊行由銅鑼灣崇光百貨起步，至金鐘政府總部為終點。警方沒有就遊行收到任何通知。

當日下午1時至2時，約有2萬人在崇光門外聚集，等待遊行開始，警方多次發出警告，但人群未有散去。示威者起步後沿軒尼詩道及金鐘道向政總出發。3時45分，約300名黑衫示威者抵夏慤道，有人以障礙物及交通圓筒堵塞道路，同時佔據夏慤道東西行線及天橋，影響交通。

至4時，200人在夏慤花園外的金鐘道車路聚集與警對峙，並以傘陣作掩護，又不斷向警方投擲汽油彈及硬物。其中有人在太古廣場與金鐘廊的行人天橋橋底放火。警員寡不敵眾，於是撤退。

4時20分，500名示威者在添華道、政府總部附近行人路及夏慤道車路和天橋聚集，開始向政府總部投擲汽油彈、磚頭、石塊等。有部份示威者使用巨型橡筋作投射器，將硬物投擲向政府總部，又有人用雷射筆射警及向水馬掟汽油彈。警方再三警告驅散，其間一輛水炮車多次出動射出藍色染劑，但示威者繼續逗留政總外，作出暴力行為。

政總的閉路電視及警方錄像拍到兩人的個人行為，兩人被拍下分別在政總外行人路三次向政總投擲物件，廖另被拍下在天橋以交通圓筒堵路。4時28分，政總內的警員衝出驅散，兩人在夏慤道被制服及拘捕，警誡下均保持緘默。

【案件編號：DCCC 288、293/20】

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